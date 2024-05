Elezioni europee - Conte | Giorgia Meloni ha tradito il popol - inganna gli italiani per qualche voto in più mettendo il suo nome sulle schede

(Di domenica 5 maggio 2024) «Ho dichiarato sin dall’inizio che non sarei sceso in campo. Candidare il leader di un partito e addirittura il presidente del Consiglio, sapendo che non andranno a Bruxelles, è un malcostume tutto italiano. Un inganno per i cittadini». Così il leader M5S Giuseppe, intervistato dal Corriere della Sera, in merito alle. La premier le ha dato del cinico per aver messo la parola Pace nel simbolo. È un espediente elettorale, il suo? «L’espediente elettorale e di marketing – risponde– è quello di, che si candida capolistando gliperin più e utilizza ildi battesimo sulla scheda per mostrarsi alla mano e vicina ai cittadini». E ...

"Ho appena vinto in Cassazione il ricorso e sono anche nel centro Italia ". Sono le parole del sindaco di Terni e leader di Alternativa Popolare Stefano Bandecchi , il quale su Instagram ha annunciato l’esito del ricorso presentato per l’esclusione delle sue liste tutte le circoscrizioni tranne che ... Continua a leggere>>

alle elezioni europee 2024 si voterà sabato 8 giugno, d alle ore 14 alle 22, e domenica 9 giugno, d alle ore 7 alle 23. Ciascuno potrà esprimere fino a tre preferenze, scegliendo persone di sesso diverso. In Italia ci saranno in cinque circoscrizioni: ecco chi saranno tutti i candidati nel Nord ... Continua a leggere>>

Oggi scade il termine per chiedere di votare fuori sede alle elezioni europee - È una possibilità che esiste da quest'anno per gli studenti universitari, anche se non per tutti: serve mandare una mail al proprio comune di residenza ... Continua a leggere>>

Lega, il ministro Giorgetti: alle europee non voterei Vannacci ma Bordonali… - Nel Carroccio il dissenso rispetto al segretario nazionale appare in forte crescita e il risultato alle prossime europee potrebbe essere decisivo per capire come andranno le cose ... Continua a leggere>>

elezioni comunali, ultime ore per presentare le liste: il rischio di zero candidati in alcuni municipi, ecco quali - Le candidature vanno presentate alle segreterie dei Comuni interessati dalle elezioni e devono essere corredate da un ... queste si terranno in regime di election day assieme alle europee con i ... Continua a leggere>>