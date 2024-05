Cagliari Lecce | dove vederla - orario e probabili formazioni

(Di domenica 5 maggio 2024) All’Unipol Domus andrà in scena la sfida di Serie A tra: le ultime di formazione convedere il match All’Unipol Domus Arena andrà in scena la sfida di Serie A tra. Una sfida con il palio punti pesantissimi per la zona salvezza. I rossoblù dovranno rialzarsi

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari , ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match contro il Lecce Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari , ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match contro il Lecce . Recupera Mina . Di seguito l’elenco completo. ... Continua a leggere>>

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Cagliari-Lecce , match valido per la trentacinquesima giornata della Serie A 2023 / 2024 . All’Unipol Domus i sardi sfidano i giallorossi in una partita valida per la corsa salvezza. In particolare, i salentini possono conquistare l’aritmetica certezza di ... Continua a leggere>>

Quest’oggi alle 12.30, alla Unipol Domus, il Cagliari ospita il Lecce nella sfida valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. Uno scontro salvezza da non perdere e in cui chi vince ipoteca la permanenza in A. I giallorossi si trovano più avanti in classifica e quindi si ... Continua a leggere>>

Il Sassuolo batte l'Inter e infiamma la lotta salvezza, oggi il cagliari - Gli emiliani sembravano praticamente spacciati, ma si riportano in scia. Oggi i sardi col lecce a caccia di una "fuga salvezza" Sembrava quasi tagliato fuori dalla lotta salvezza, invece il Sassuolo c ... Continua a leggere>>

Sport in tv oggi (domenica 5 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Sarà una giornata ricca di sport, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi, domenica 5 maggio: in programma il tennis con il torneo ... Continua a leggere>>

Roma-Juve, in palio c’è l’ingresso in Champions: stasera all’Olimpico sfida ad alta tensione - Giornata di sfide decisive oggi per la Champions e per la salvezza. Il big match all'Olimpico. Il Milan affronta il Genoa e la maledizione del Sassuolo colpisce ancora una volta l'Inter ... Continua a leggere>>