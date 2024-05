Jannik Sinner parlerà in conferenza stampa al Foro Italico | orario e programma tv - streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 5 maggio 2024) Ieri pomeriggio è arrivata la notizia che tutti gli appassionati non volevano ricevere:non parteciperà agli Internazionali d’Italia 2024. L’altoatesino non giocherà il torneo di Roma dopo l’infortunio all’anca che non gli ha permesso di continuare il torneo di Madrid. Riposo che il numero 1 azzurro ha deciso di prendersi soprattutto in vista degli importantissimi appuntamenti che arrivano di qui a breve: si parte dal Roland Garros tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, si prosegue con Wimbledon e poi con i Giochi Olimpici di Parigi sempre al Roland Garros, cheha detto essere nel mirino da diversi mesi. Meglio quindi non giocare sull’anca infortunata e garantirsi una pausa: dopo le tante indiscrezioni saràstesso a parlare delle sue condizioni di salute in una ...