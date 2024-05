Lotito è il patrigno della riforma per controllare il calcio - rientra nella sua guerra con Gravina Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 5 maggio 2024)è ilnuova legge che controlla ilcon) Al presidenteLazio Claudionon dispiace per niente il commissariamento delda parte del governo. Lo scrive il quotidiano la. La nuova agenzia assegnerebbe 30 poltrone da 80 mila euro l’una, in media: costerà 2,5 milioni, ma non peseranno sulle casse pubbliche: dovranno pagare le società stesse (mentre oggi sono in carico alla Figc). In pratica, il governo toglie al— e al basket, unico altro sport che produce società professionistiche — l’autonomia sui controlli. Un dettaglio tutt’altro che trascurabile, ...