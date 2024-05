È tortura - l' arresto brutale di un ragazzo italiano a Miami | il video choc

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 5 maggio 2024) Sbattuto a terra, immobilizzato con la faccia premuta sull'asfalto e ammanettato. Unda parte della polizia diai danni di unè quello mostrato dalpubblicato da Qn che mostra le fasi del fermo prima in strada, poi in una cella di transito alla stazione di polizia di NorthBeach. "In quattro lo hanno incaprettato sottoponendolo all'Hogtie restraint. Con una cinghia hanno legato i piedi alle manette dietro la schiena e tirato, tirato tra urla strazianti e sovrumane", si legge nel resoconto del quotidiano. Il protagonista dei fatti è Matteo Falcinelli, studentedi 25 anni originario di Spoleto e negli Usa per un master, che implorava i poliziotti di fermarsi. Le immagini risalgono al febbraio ...