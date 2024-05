Incidente a Fuorigrotta - ragazza investita in via Leopardi | è grave

(Di domenica 5 maggio 2024) Unaè stata travolta da un'auto in via, a; è stata ricoverata in gravi condizioni. Rilievi in corso della Polizia Locale.

