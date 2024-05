Attaccano FdI? Pd - l' ultimo suicidio politico | ricoperti di insulti e derisi dai militanti | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) L'«iscritta e militante» Cinzia Fenti è disperata: «Ma la vogliamo smettere di fare campagna elettorale per la controparte? Cambiate responsabile della comunicazione: smettetela! Facciamo sapere cosa vogliamo fare noi in Europa!». A far imbestialire Cinzia, e non solo lei come vedremo, è l'ultima trovata del Pd per la campagna elettorale: un fac simile della scheda di voto che fa il verso all'invito della premier Meloni a scrivere «Giorgia» una volta entrati nel seggio. «Si scrive Giorgia», è lo slogan del Pd, ma «si legge novax, pistoleri, omofobi, misogini. Nelle liste per le Europee è concentrato tutto il peggio della destra». Uno spot elettorale, a leggere le reazioni su Facebook e X, che ha avuto l'effetto di un boomerang per il partito di Elly Schlein, travolto dalle critiche die non. Non serve essere un guru della comunicazione per capire che puntare ...