Ascolti tv | 21 aprile 2018 | vince Amici 17 col 21 | 6% di share Ballando al 19 | 7%

Ascolti TV | Sabato 21 aprile 2018. Vince Amici (21.6%) - Ballando 19.7%. Crolla SNL (1.2%) : Maria De Filippi e Diego Armando Maradona Su Rai1 la settima puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle – in onda dalle 20.43 alle 0.45 – ha conquistato 3.657.000 spettatori pari al 19.7%. Su Canale 5 la terza puntata del serale di Amici di Maria De Filippi 17 – in onda dalle 21.11 alle 0.59 – ha raccolto davanti al video 3.792.000 spettatori pari al 21.6% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato ...

Ascolti TV | Venerdì 20 aprile 2018. La Corrida al 23.5%. Il 20 al 2.1% con Benvenuti al Nord - Iris al 3% con Duro da Uccidere : La Corrida - La vincitrice della seconda puntata Su Rai1 La Corrida ha conquistato 5.071.000 spettatori pari al 23.5% di share. Su Canale 5 Il Segreto ha raccolto davanti al video 2.123.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 864.000 spettatori pari al 4% di share. Su Italia 1 Sei su Scherzi a Parte ha intrattenuto 1.075.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 La Gente che sta Bene ha raccolto davanti al ...

Ascolti tv - 20 aprile 2018 : vince La Corrida col 23 - 5% di share : Ascolti tv venerdì 20 aprile 2018: ieri sera La Corrida vista da 5 milioni di spettatori Habemus i dati con gli Ascolti tv di venerdì 20 aprile 2018. Ieri sera, nel prime time di Rai1, il secondo appuntamento con La Corrida, è stato visto da una media di 5 milioni 71 mila telespettatori pari al […] L'articolo Ascolti tv, 20 aprile 2018: vince La Corrida col 23,5% di share proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Giovedì 19 aprile 2018 : Don Matteo 11 chiude con 6.7 mln di spettatori e il 30.18% : Don Matteo 11 Su Rai1 l’ultima puntata di Don Matteo 11 ha conquistato 6.777.000 spettatori pari al 30.18% di share. Su Canale 5 I.T ha raccolto davanti al video 1.602.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Rai2 The Voice of Italy ha interessato 1.874.000 spettatori pari all’8.53% di share. Su Italia 1 Emigratis ha intrattenuto 1.754.000 spettatori (8.84%). Su Rai3 Attacco al Potere ha raccolto davanti al video 980.000 spettatori ...

