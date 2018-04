Argentina | Godoy Cruz solo pari col Banfield e Boca a +3

calcioweb.eu

(Di domenica 22 aprile 2018) Occasione persa per tentare l’assalto finale alla vetta della classifica della Superligaper il, che nel match disputato nella notte non è andato oltre l’1-1 contro ilperdendo l’occasione di portarsi a -1 dalJuniors capolista. A decidere la sfida disputata allo stadio Florencio Sola di Buenos Aires il gol per i padroni di casa di Enzo Kalinski al 49′, con ildelarrivato al 71′ ad opera di Victorio Ramis. Ildella squadra della provincia di Mendoza viene subito sfruttato dal San Lorenzo, il ‘Ciclon’ batte 1-0 in casa la Chacarita Juniors, gol di Nicolas Reniero al 26′, portandosi a -1 dalla seconda posizione. Quando mancano 3 giornate al termine del campionato, colimpegnato questa notte alla ‘Bombonera’ contro il Newell’s Old Boys, la classifica vede le ...