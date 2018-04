Il nuovo Parlamento risolva il problema della sicurezza stradale

Biologico - Europarlamento vara il nuovo regolamento. L’Italia di traverso : ‘Occasione persa - pessimo compromesso’ : Gli europarlamentari italiani bocciano il regolamento europeo sul bio che entrerà in vigore nel 2021. Il provvedimento che disciplinerà produzione e commercializzazione dei prodotti è stato approvato con 466 voti a favore (124 voti contrari e 50 astensioni) dall’Europarlamento, nonostante abbiano votato contro gli europarlamentari italiani di tutti i partiti, che chiedevano norme più restrittive, soprattutto sulla soglia di contaminazione ...

Consulta - non c’è l’accordo in Parlamento : fumata nera sul nuovo componente laico. Corte da un anno con un giudice in meno : La Corte Costituzionale rimane ancora ‘orfana’ di un giudice, quello che deve essere scelto dal Parlamento. Deputati e senatori riuniti mercoledì in seduta comune non hanno trovato l’accordo per il nome del quindicesimo membro della Consulta. Per eleggerlo serve la maggioranza dei due terzi, pari a 634 voti, mentre dal quarto scrutinio in poi il quorum scende ai tre quinti delle preferenze. Nella votazione di oggi ci sono ...

[Il retroscena] I Cinque Stelle e i dieci droni da guerra costati 776 milioni. Ecco la la prima mossa del nuovo Parlamento : Certo - ammette -, con questo acquisto il nostro Paese sarebbe il terzo al mondo quanto a numero di droni". Stefano Fassina denuncia che, oltretutto, la legge sarebbe scritta male: "Larga parte dei ...

Indagato Lega nel nuovo Parlamento - Centinaio : “Aspettiamo la Magistratura. Salvini parlerà con Pagano” : La prima timida reazione al primo Indagato nel Parlamento che si è appena avviato alla 16esima legislatura è di Gianmarco Centinaio, capogruppo al Senato della Lega: “Abbiamo controllato bene e vediamo cosa succederà. Lo dicevamo anche per gli altri: attendiamo gli esiti della Magistratura”. Una dichiarazione garantista di berlusconiana memoria, nonostante già ci siano due dirigenti Salvininiani arrestati. “Alla leghista ...

"Il nuovo Parlamento sospenda l'invio di armi italiane in Yemen - è una catastrofe" : E' una guerra pressoché dimenticata dai media internazionali. Di Yemen si parla poco, pochissimo. "Non possiamo più chiudere gli occhi davanti alla catastrofe umanitaria che da tre anni si sta...

nuovo Statuto per i 5 Stelle in Parlamento : porte aperte a chi arriva da altri gruppi e ai sospesi. Malumori per i troppi poteri a Luigi Di Maio : porte aperte ai deputati e senatori di altri gruppi politici e a quelli che, se pure eletti con il Movimento, sono sub judice per aver infranto le regole di ingaggio pentastellate. A superare quello che finora è stato un tabù per i 5 Stelle sono i nuovi statuti adottati dai gruppi M5s di Camera e Senato, gli stessi finiti nel mirino di alcuni pentastellati per l'eccessivo zelo verticistico. Le nuove regole danno il via libera alle ...

Le prime proposte di legge del nuovo Parlamento - tra i più rapidi Grasso e Boldrini : ecco cosa vogliono : Sono finora 540 le proposte di legge già presentate tra Camera e Senato: 377 a Montecitorio e 163 a palazzo Madama. Qui a battere tutti sul tempo - come avvenne anche nella passata legislatura , ...

Nasce il nuovo Parlamento : la giornata in 50 foto : Regge l'asse siglato in extremis tra centrodestra e Movimento 5 stelle: Roberto Fico e Elisabetta Alberti Casellati sono i nuovi presidenti di Camera e Senato. La senatrice di Forza Italia è la prima ...

Il Parlamento sceglie i presidenti - nuovo voto dopo la crisi a destra. Diretta minuto per minuto : dopo una giornata di scontro a destra e un nulla di fatto, Camera e Senato si riuniscono oggi, sabato 24 marzo, per eleggere i presidenti. È il primo atto della nuova legislatura dopo il voto del 4 marzo. La Stampa racconterà la giornata minuto per minuto, con le notizie più importanti e i commenti dei nostri giornalisti....

Sgarbi sul nuovo Parlamento. - Scusate non riesco a titolare - Ndr. - : Roma, 23 mar. , askanews, 'Ho incontrato Di Maio, mi ha guardato con un'aria delicata, tenera, femminile ma non mi ha salutato. Sono certo e sicuro che sia omosessuale. Lo vedi da come si muove. ...

nuovo Parlamento : la senatrice ritarda - Napolitano la richiama. VIDEO - : Il siparietto durante la prima chiama a Palazzo Madama per l' elezione del presidente del Senato . L'ex capo dello Stato ha scherzato sulla piccola gaffe di Rosa Abate, del M5s, che è scesa con ...

Sindaci sisma - nuovo Parlamento sostenga : Tutti, inoltre, chiedono 'misure concrete' per far ripartirel'economia dei territori, aiuti 'per quelle aziende che dopo ilsisma si sono di fatto paralizzate'.

Grigio e blu per la prima del nuovo Parlamento : Per oggi si siedono 'a piacere' in attesa che sia assegnata la 'zebratura' definitiva dei gruppi in base alla collocazione politica . Pietro Grasso, però, si siede subito all'estrema sinistra dell'...

Apre il nuovo Parlamento - ma è rebus sulle presidenze. Napolitano critica il Pd : La XVIII legislatura si Apre con un rebus che per il momento non ha soluzione, con lo stallo sulle nomine ai vertici di Palazzo Madama e...