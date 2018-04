Cottarelli | ' Io premier? No | serve un politico o si ritorna al voto Non credo che

Governo - Di Maio : “Cottarelli o Cantone premier? Non hanno preso nemmeno un voto - si tradirebbe volontà popolare” : “Le forze politiche non possono tradire la volontà popolare: persone come Cottarelli, Cantone o Severino con tutto il rispetto sono persone che non hanno preso un voto. In questi giorni sento tanti nomi che hanno preso zero nomi ma l’unico che si esclude è il mio che ho preso 11 milioni di voti”. Lo ha detto Luigi Di Maio a Di Martedì, trasmissione de La7 L'articolo Governo, Di Maio: “Cottarelli o Cantone premier? Non hanno preso nemmeno un ...

Governo : Di Maio - Cantone o Cottarelli premier? non hanno preso un voto : Roma, 3 apr. (AdnKronos) – “Sento parlare di Cottarelli, Cantone, Severino come possibili premier… Con tutto il rispetto ma sono persone che non hanno preso un voto… mi devono spiegare perchè sento tanti nomi che hanno preso zero voti e l’unico che si esclude è il mio che ho preso 11 milioni di voti”. Lo ha detto Luigi Di Maio a Di Martedì. L'articolo Governo: Di Maio, Cantone o Cottarelli premier? non hanno ...

Un premier Mister X tra Salvini e Di Maio. E si fa largo Cottarelli : Il gioco delle combinazioni. Tra numeri che da soli non bastano, nomi che da soli non rinunciano, politici nuovi che si affacciano e politici vecchissimi pronti a rientrare dalla finestra, alleanze ...

Carlo Cottarelli - il premier che piace a tutti : perché per lui Palazzo Chigi è possibile : Mentre la politica boccheggia, riesumando riti della Prima Repubblica, mentre i vincitori , Lega e M5S, cercano quadre che non si trovano e i perdenti osservano, sperando in un ripescaggio finale, ...

Governo : Cottarelli - io premier? Non è una cosa seria : Roma, 16 mar. (AdnKronos) – “Perché si fa il mio nome come premier per le larghe intese? Non so, ha cominciato un giornale, il Corriere, per primo, e gli altri hanno seguito. Questa comunque non è una cosa seria, ovviamente, ora è stata rimpallata dai media”¦” Lo ha detto Carlo Cottarelli, economista ed ex commissario alla spendig review nel Governo Letta, a Un Giorno da Pecora.Cottarelli conferma di essere stato ...