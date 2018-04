Vivendi-Elliott | guerra su Telecom Italia Nava Consob | vicenda Tim fondamentale per

Tim - Bollorè lascia guida Vivendi al figlio. Scontro con Elliott : Roma, 19 apr. , askanews, In una nuova giornata calda per Tim con l'ennesimo Scontro tra il fondo americano Elliott e i francesi di Vivendi per la gestione del gruppo, il numero uno della conglomerata ...

Tim - Bollorè lascia guida Vivendi al figlio. Scontro con Elliott : Roma, 19 apr. , askanews, - In una nuova giornata calda per Tim con l'ennesimo Scontro tra il fondo americano Elliott e i francesi di Vivendi per la gestione del gruppo, il numero uno della ...

Vivendi - BOLLORÈ LASCIA PRESIDENZA AL FIGLIO YANNICK/ Tim - de Puyfontaine : “Accuse Elliott fuori dalla realtà” : VIVENDI, BOLLORÈ LASCIA PRESIDENZA al FIGLIO YANNICK. Intanto Arnaud de Puyfontaine, presidente esecutivo di Tim, replica a Elliott: “Accuse del fondo Usa fuori dalla realtà”. Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 16:02:00 GMT)

Elliott vs Vivendi per Tim/ Il fondo Usa : è tempo di cambiare in Telecom Italia : Telecom Italia, Genish parla del fondo Elliott e dello scontro che può essere dannoso per Tim. Il Ceo della società parla anche della rete e dei rapporti con il Governo(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 12:47:00 GMT)

Telecom - chi vincerà fra Vivendi ed Elliott? Genish risponde al Sole : «Basta scontri tra i soci Tim», dice il Ceo in questa intervista al Sole 24 Ore. «Uno scontro prolungato tra gli azionisti è molto rischioso e dannoso per la società». E «tra Vivendi e il piano Elliott ci sono differenze significative»...

Telecom - chi vincerà fra Vivendi ed Elliott? Genish risponde alle domande del Sole : In vista della battaglia in assemblea il manager, sul piano, vede «la stragrande maggioranza» dei fondi a favore. Ma spiega: «È molto rischioso per il gruppo un conflitto prolungato tra i soci: vorrei fosse chiaro a tutti» ...

L'amministratore delegato di Tim Amos Genish avverte Vivendi e Elliott : "Stop alla telenovela il prima possibile" : Un appello ai due contendenti per porre finire alla "telenovela" il prima possibile. Dalle colonne del Sole 24 ore è L'amministratore delegato di Tim, Amos Genish, ad avvertire Vivendi, primo azionista del gruppo telefonico, ed Eliott, che preme un cambio alla guida della società, del fatto che un "conflitto prolungato" tra gli azionisti è "molto rischioso e dannoso".Il riferimento è agli scontri degli ultimi giorni, ...

Per Tim ha più senso l'odiosa Vivendi del 'caos maker' Elliott : Roma. Nella scena iniziale del western "Il mucchio selvaggio" una masnada di banditi vestiti da soldati assaltano la banca delle ferrovie che è difesa da uomini di legge in abiti da banditi. I buoni e ...

Vivendi attacca Elliott "Vuole smantellare Tim" : Genish verso un incontro col fondo: 'Vicino un accordo con Mediaset' Bombardata di richieste dalla Consob - insoddisfatta della documentazione rilasciata ai soci in vista dell'assemblea di Tim del 24 ...

TIM - Vivendi si scaglia contro Elliott : "Vuole smantellare l'azienda" : Rimane sulla parità TIM che a Piazza Affar i lima dello 0,07%. Gli ultimi sviluppi sulla governance tengono gli investitori con il fiato sospeso mentre si fanno sempre più insistenti le voci di un CdA ...

Tim - Vivendi attacca Elliott : 'Vuole imporre lo smantellamento del gruppo' : ' Elliott afferma di sostenere strategia di Amos Genish ma in realtà vuole imporre un nuovo, differente corso focalizzato sullo smantellamento del Gruppo ' . Questo uno dei passaggi più forti di ...

Tim - Vivendi attacca Elliott : 'Vuole imporre lo smantellamento del gruppo' : ' Elliott afferma di sostenere strategia di Amos Genish ma in realtà vuole imporre un nuovo, differente corso focalizzato sullo smantellamento del Gruppo ' . Questo uno dei passaggi più forti di ...

Vivendi contro Elliott : "Vuole smantellare Tim" : Si consuma giorno dopo giorno lo scontro fra Vivendi e il fondo americano Elliott sulla gestione di Tim. Oggi si riunisce il Cda straordinario, dopo che la Consob che da tempo ha acceso un faro sulla gestione dei francesi, ha chiesto di integrare le informazioni a disposizione dei soci in vista dell'assemblea del 24 aprile.Vivendi apre la giornata con un comunicato al vetriolo contro Elliott, in cui afferma che il fondo Usa vuole lo ...

Ricorso di Tim e Vivendi anti Elliott : La battaglia tra Vivendi e Elliott per Telcom Italia arriva in tribunale. La società telefonica ha presentato l'atteso Ricorso contro la decisione del collegio sindacale di mettere all'ordine del ...