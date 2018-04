Time | tra i 100 più influenti del mondo ci sono anche due italiani

SENTENZA TRATTATIVA STATO-MAFIA/ UlTime notizie Processo : alla sbarra Mori - Ciancimino e Bagarella : SENTENZA sul Processo TRATTATIVA STATO-MAFIA: Ultime notizie, imputati alla sbarra e possibili scenari. Nell'aula bunker di Palermo si decide su Mori, Ciancimino, Bagarella... (Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 15:10:00 GMT)

Tangenziale Ovest - incidente Milano : tir perde carico - auto travolte/ UlTime notizie - tamponamenti e feriti : Milano, incidente Tangenziale Ovest: tir perde carico di ferro su carreggiata A50, auto travolte e maxi tamponamenti. 5 feriti, uno gravissimo a Monza: Ultime notizie, traffico ko(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 14:37:00 GMT)

Chi sono i due italiani scelti da Time tra le 100 personalità più influenti dell’anno : (Foto: Marica Branchesi e Giuliano Testa /Time) Giuliano Testa e Marica Branchesi: lui ha effettuato con successo il primo trapianto di utero negli Stati Uniti consentendo alla paziente di diventare madre, lei ha reso possibile ascoltare l’Universo captando le onde gravitazionali. sono loro i due italiani che la rivista Time annovera tra le 100 personalità più influenti dell’anno. Perché l’Italia è anche eccellenza scientifica, oltre a business ...

Chi è Giuliano Testa - il chirurgo italiano tra le 100 persone più influenti del 2018 per il Times : Times come ogni anno ha stilato la classifica delle persone più influenti del 2018. E tra queste c'è anche un chirurgo italiano che opera al Baylor University Medical Center di Dallas. Si chiama Giuliano Testa e ha origini padovane. Insieme al suo team è riuscito a realizzare il primo trapianto di Utero negli USA in cui la ricevente ha dato alla luce un bambino. Donna con utero trapiantato ha dato ...

Un chirurgo e un’astrofisica italiani tra i “magnifici 100” del Time : Un chirurgo e un’astrofisica italiani tra i “magnifici 100” del Time La scienziata che ha “ascoltato” le onde gravitazionali è stata inclusa nell’elenco delle persone più influenti del mondo Continua a leggere

Torino - incidente lavoro : morto operaio travolto da balle polietilene/ UlTime notizie : era addetto pulizie : incidente sul lavoro a Torino: morto un operaio travolto dalle balle di polietilene, le Ultime notizie dal Canavese, a Salassa. Era addetto alle pulizie, mistero sulle cause(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 12:07:00 GMT)

Financial Times : “Dal 2017 gli spagnoli più ricchi degli italiani. Per questo gli elettori abbandonano i partiti tradizionali” : Il sorpasso di Madrid su Roma è arrivato nel 2017. E nei prossimi cinque anni la Spagna diventerà più ricca dell’Italia del 7 per cento. I calcoli sono del Financial Times, che ha elaborato gli ultimi dati del Fondo monetario internazionale arrivando alla conclusione che il pil pro capite spagnolo a parità di potere d’acquisto ha toccato lo scorso anno l’equivalente di 45mila dollari, superando quello italiano. Dieci anni fa, ...

Prince - in un video le ulTime ore del musicista : magro e teso mentre entra nella clinica medica : A due anni dalla morte di Prince, scomparso il 21 aprile del 2016, la polizia ha diffuso un video ripreso dalle telecamere di sorveglianza che immortalano le ultime ore di vita dell’artista. Nei pochi secondi delle immagini Prince sta entrando nella clinica di Michael Todd Schulenberg. Morirà dopo poche ore L'articolo Prince, in un video le ultime ore del musicista: magro e teso mentre entra nella clinica medica ...

Ricercatrice GSSI Marica Branchesi nominata dal Time tra le 100 persone più influenti al mondo : ... Rettore del GSSI, Gran Sasso Science Institute, la Scuola Universitaria Superiore dove lavora Branchesi - È un ulteriore segno che è possibile reclutare brillanti talenti e fare scienza di frontiera ...

NBA - Kevin Durant selezionato da Time magazine tra le 100 persone più influenti del 2018 : ... il giocatore di cricket Virat Kohly, la ginnasta Rachael Denhollander , la prima di oltre 150 donne ad accusare Larry Nasser di molestie sessuali in uno scandalo che ha sconvolto il mondo della ...

Un'astrofisica italiana tra i 'magnifici 100' di Time : ... l'ho guardata due o tre volte prima di capire: ero un po' confusa, mi chiedevo è spam o reale? La cosa più importante è che entriamo in questa classifica con la scienza: sono felice che, grazie a ...

Trasporti. Regione - accordo con Hitachi : invesTimenti sullo stabilimento reggino : L'obiettivo rimane quello di favorire l'attrazione di nuovi investimenti, anche esteri, che faranno da stimolo all'economia di tutto il Paese e del Mezzogiorno in particolare". Il Presidente Oliverio ...

Roma - incidente stradale sulla Litoranea : frontale fra due auto/ UlTime notizie : 5 feriti - donna e figli gravi : incidente stradale, Roma: frontale tra due auto lungo la Litoranea, cinque feriti, madre e tre figli gravi. Fucecchio, auto servizi sociali si ribalta: tre feriti. Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 20:39:00 GMT)

Time - Trump e Kim tra i più influenti : ANSA, - NEW YORK, 19 APR - In attesa dello storico incontro Donald Trump e Kim Jong-un si ritrovano intanto insieme nella classifica delle 100 persone piu' influenti al mondo stilata come ogni anno da Time. Accanto a loro figura un altro attore fondamentale della partita coreana, il presidente cinese Xi Jinping. Il tycoon pero' non sara' molto contento di vedere ...