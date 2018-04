pronostici NBA 20-21-22 aprile 2018 | consigli scommesse

pronostici NBA 18-19 aprile 2018 : consigli scommesse : Altre sei partite in programma in questa due giorni di NBA playoffs con i primi turni che avanzano tutt’altro che privi di sorprese. Abbiamo infatti assistito alla super prestazione di D-Wade che con i suoi 28 punti dalla panchina ha riportato la serie in parità, e che ora si sposterà in quel di south beach per gara 3 e 4. Vedremo quali altre sorprese ci riserveranno questi playoffs, che di certo non hanno deluso le aspettative. ...

pronostici NBA playoffs 16-17 aprile 2018 : consigli scommesse : Dopo le tanto attese gare 1 che hanno dato il via ai playoff NBA, di scena nelle prossime due nottate altre 5 partite. Un inizio che poteva essere decisamente peggiore visto lo scoppiettante overtime tra Boston e Milwaukee e la sorprendente vittoria di New Orleans a casa di Portland. Prestazioni convincenti invece per Golden State e Philadelphia, in cui l’italiano Marco Belinelli ha messo a referto il suo career-high di 25 punti nei ...

pronostici NBA playoffs 14-15 aprile 2018 : consigli scommesse : Al via finalmente i tanto attesi playoff di NBA con le migliori 16 squadre della regular season pronte a darsi battaglia per la conquista del tanto ambito Larry O’Brien trophy. Si comincia il 14 aprile con Golden State – San Antonio ad aprire le danze alle 21:00 ora italiana e Washington – Toronto alle 23:30. Via via tutte le altre con la novità di quest’anno che prevede tutte e 16 le squadre in campo per gara 1 ...

Playoffs NBA 2018 : accoppiamenti e pronostici : Basta scherzare, d’ora in poi si inizia a giocare sul serio, perché nel weekend partono i Playoffs NBA, la cui parola chiave quest’anno è equilibrio. A differenza degli ultimi anni, dove i campioni in carica di Golden State e dei finalisti Cavaliers partivano nettamente avanti a tutti gli altri, adesso è diverso e non solo perché Warriors e Cleveland non sono le teste di serie numero uno delle rispettive conference. Tra le sedici franchigie ...