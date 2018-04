Basket - Trento in volo verso i play off. Buscaglia : ''Noi ci proviamo sempre'' : ROMA - Alla fine Trento c'è sempre. La Dolomiti è una delle squadre più calde del momento in serie A e comincia il rush finale , -4 al termine della stagione regolare, dal quinto posto, raggiunto con ...

DIRETTA / Cremona Trento (risultato live 59-76 - 30') info streaming video e tv : 4' quarto! (Basket Serie A1) : DIRETTA Cremona Trento, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaRadi. Due squadre a caccia della qualificazione ai playoff, sarà una sfida interessante(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 19:38:00 GMT)

DIRETTA / Cremona Trento (risultato live 39-49 - 20') info streaming video e tv : 3' quarto! (Basket Serie A1) : DIRETTA Cremona Trento, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaRadi. Due squadre a caccia della qualificazione ai playoff, sarà una sfida interessante(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 19:02:00 GMT)

DIRETTA / Cremona Trento (risultato live 22-22 - 10') info streaming video e tv : 2' quarto! (Basket Serie A1) : DIRETTA Cremona Trento, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaRadi. Due squadre a caccia della qualificazione ai playoff, sarà una sfida interessante(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 18:30:00 GMT)

DIRETTA / Cremona Trento (risultato live 0-0) info streaming video e tv : palla a due! (Basket Serie A1) : DIRETTA Cremona Trento, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaRadi. Due squadre a caccia della qualificazione ai playoff, sarà una sfida interessante(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 17:50:00 GMT)

Diretta/ Cremona Trento info streaming video e tv : il record di Sutton (Basket Serie A1) : Diretta Cremona Trento, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaRadi. Due squadre a caccia della qualificazione ai playoff, sarà una sfida interessante(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 14:51:00 GMT)

Cremona Trento/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Serie A1 - 26^ giornata) : diretta Cremona Trento, Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaRadi. Due squadre a caccia della qualificazione ai playoff, sarà una sfida interessante(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 08:16:00 GMT)

Trento Brindisi/ Streaming video e diretta Rai.tv : orario e risultato live (Basket Serie A1) : diretta Trento Brindisi, Streaming video Rai.tv: orario e risultato live della partita. L'Aquila è in netta ripresa e cerca di blindare la qualificazione ai playoff, Happy Casa quasi salva(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 09:45:00 GMT)

Diretta/ Trento Capo d'Orlando info streaming video e tv : Maynor - l'ennesimo addio (Basket Serie A1) : Diretta Trento Capo d'Orlando, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. L'Aquila va a caccia di punti utili per i playoff, Betaland reduce da 12 sconfitte in fila(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 13:47:00 GMT)

Trento Capo d'Orlando/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Serie A1) : diretta Trento Capo d'Orlando, Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. L'Aquila va a caccia di punti utili per i playoff, Betaland reduce da 12 sconfitte in fila(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 08:03:00 GMT)

Basket - Varese sogna i playoff. Trento si riscatta a Pesaro : La Openjobmetis sbanca il parquet di Sassari con un super Okoye, comodo successo dell'Aquila Basket a Pesaro

Pesaro Trento/ Streaming video e diretta Rai.tv - orario e risultato live (Basket Serie A1 23^ giornata) : diretta Pesaro Trento, Streaming video Rai.tv: orario e risultato live della partita. La Vuelle cerca punti per una difficile salvezza, l'Aquila continua a puntare un posto nei playoff(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 09:45:00 GMT)

Basket - 22a giornata Serie A 2018 : Milano batte Trento ed è sola in vetta - Reggio Emilia sbanca Pistoia : Due gli anticipi della 22a giornata disputati nella serata odierna. Nel primo l’EA7 Emporio Armani Milano supera 88-80 la Dolomiti Energia Trento e si porta in vetta in solitaria alla classifica. Una partita molto combattuta e che l’Olimpia ha fatto sua nell’ultimo quarto, grazie ad un Vladimir Micov assoluto protagonista e alle giocate di Gudaitis e Goudelock nei minuti finali. Una prestazione da incorniciare quella del serbo, ...

