Champions | la Roma partirà lunedì pomeriggio per Liverpool

Roma - Nainggolan : “Champions - un sogno realizzato” : Roma, Nainggolan: “Champions, un sogno realizzato” A Roma sono giorni pieni di emozioni ed entusiasmo. La semifinale con il Liverpool si avvicina e gli stessi giocatori giallorossi non possono non pensarci: “La Champions League è il sogno di ogni ragazzo che gioca a calcio. Io ho lavorato tanto ed è un sogno che ho realizzato” […]

Champions : rifinitura Roma a Trigoria : ANSA, - Roma, 19 APR - Sabato in campo a Ferrara contro la Spal, domenica a Trigoria per allenarsi, lunedì rifinitura e partenza per Liverpool. Questo il programma della Roma in vista della semifinale ...

Juan Jesus - Roma in semifinale Champions non a caso : “La semifinale Champions col Liverpool è importantissima sia per la storia della Roma che per noi stessi. Abbiamo fatto tantissima strada e del nostro meglio per arrivarci, non è che siamo tra le prime quattro per caso, abbiamo fatto grandi prestazioni contro grandi squadre. Penso sarà una bella semifinale”. E’ pronto al doppio confronto con i ‘reds’ il difensore della Roma, Juan Jesus. Ma prima dell’impegno ...

Roma-Lazio-Inter : rincorsa Champions - trema Spalletti. Bagarre salvezza : bye bye Verona : Roma-Lazio-Inter- Una lotta al 4° posto serrata e ricca di colpi di scena. La Lazio non molla il colpo e risponde a tono all’acuto dell’Inter nel match di martedì contro il Cagliari. 4-3 a Firenze e biancocelesti ancora ancorati con le unghie al 4° posto. Sorride anche la Roma. Dopo la vittoria con il Genoa, […] L'articolo Roma-Lazio-Inter: rincorsa Champions, trema Spalletti. Bagarre salvezza: bye bye Verona proviene da Serie ...

Roma - Nainggolan : "La Champions è il sogno. Poi viene il Mondiale" : Radja Nainggolan, 29 anni. Afp "La Champions è il sogno". La Roma ha battuto ieri il Genoa all'Olimpico, mantenendo il terzo posto, ma il pensiero di tutti continua ad essere sulla Champions e sulla ...

Roma - nessuna tensione Florenzi-Dzeko : tutti uniti verso il doppio obiettivo Champions : La Roma sta attraversando un momento veramente entusiasmante, nelle ultime ore si è parlato però di un momento di tensione tra Florenzi e Dzeko durante la partita contro il Genoa ma non si può parlare di caso. Il pensiero della squadra giallorossa è rivolto inevitabilmente al doppio confronto di Champions League contro il Liverpool, la squadra di Di Francesco ha tutte le carte in regola per raggiungere la finale. Ed anche in campionato bisogna ...

Roma - Di Francesco : "L'ambiente pensa alla Champions ed è normale" : Il tecnico dopo il 2-1 sul Genoa: "Abbiamo sofferto alla fine perché abbiamo pensato alla prossima gara"

Lazio - Tare : 'Tifare la Roma in Champions? Non ho sentito la domanda…' : nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport, il direttore sportivo della Lazio Igli Tare dichiara: 'Nella corsa Champions non siamo intrusi: forse per tanta gente saremo degli intrusi, ma noi meritiamo di essere qui. Ma se non ci ...

Monchi - sì a Roma 5/a se vince Champions : ANSA, - Roma, 18 APR - "Accetterei un quinto posto in campionato in cambio della finale di Champions? Sì, ma solo se la finale di Champions la vinciamo". Così il ds della Roma, Monchi, risponde ad una ...

Roma - Monchi : 'Accetterei il quinto posto in campionato solo in cambio della vittoria della Champions' : nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport, il direttore sportivo della Roma Monchi dichiara: 'La fila che i tifosi hanno fatto per prendere i biglietti per il Liverpool ci rende orgogliosi: abbiamo la possibilità di fare felici tante ...

Lazio - Tare : 'Tifare Roma in Champions? Non ho sentito la domanda' : Roma - Ancora in clima derby il ds della Lazio Igli Tare prima dell'inizio della partita: 'Nella corsa Champions non siamo intrusi: forse per tanta gente saremo degli intrusi, ma noi meritiamo di ...

Champions : Roma-Liverpool - biglietti esauriti. Online i 'bagarini' vendono a prezzi elevati : Tutti i biglietti per il ritorno della semifinale del 2 maggio sono stati venduti. La caccia on line al biglietto si è spostata sui siti di secondary ticketing dove si sono registrati prezzi alti