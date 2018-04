Bimbo di 7 anni si oppone allo stupro | 21enne lo uccide | gli cava gli occhi e gli taglia

Elio delle Storie Tese rivela : «Ho vissuto - e vivo - la condizione di genitore di un Bimbo autistico. L'Italia è indietro anni luce» : Elio , del notissimo gruppo ' Le Storie Tese ', ha parlato per la prima volta della sua vita con un figlio autistico . Il cantante ha raccontato la sua testimonianza a una tavola rotonda organizzata a ...

Gb - Bimbo di 8 anni malato : i medici smettono di curarlo e lui comincia a guarire da solo : Gb, bimbo di 8 anni malato: i medici smettono di curarlo e lui comincia a guarire da solo I dottori avevano esaurito tutte le opzioni e gli hanno dato poche settimane di vita Continua a leggere

Adottato a 32 anni - era Bimbo Chernobyl : ANSA, - TRENTO, 15 APR - Era stato ospitato in Trentino per la prima volta quando aveva 11 anni e ora è sposato ed è a sua volta padre. Si tratta di un uomo bielorusso di 32 anni, Adottato da una ...

Ferrara - malore in spiaggia. Paura per un Bimbo di 2 anni : Ferrara, 15 aprile 2018 - Il corpicino inerme e il fiato che non vuole saperne di tornare. Una crisi, poi un'altra e un'altra ancora. Il sangue si gela nelle vene e l a Paura stringe il cuore dei ...

Corre incontro alla sorellina - Bimbo di 3 anni investito da un'auto : Un bambino di tre anni è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma, dopo essere stato investito da un'auto nel pomeriggio di giovedì 12 aprile. Al...

ASILO NIDO MINERBIO - MORTO Bimbo 19 MESI/ Scuola Infanzia - “mai incidenti in 13 anni” : l’autopsia decisiva : MINERBIO, BIMBO di 19 MESI muore all'ASILO NIDO: colpito da malore o soffocato da rigurgito? Le ultime notizie sulla tragedia: si attende l'autopsia per risalire alla causa del decesso(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 11:43:00 GMT)

Bimbo nasce quattro anni dopo la morte dei genitori - starà con i nonni : nato nel 2013, quattro anni dopo la morte dei genitori, ma ora è stato affidato ai nonni . Tiantian, un bambino cinese che Shen Jie e Liu Xi, i suoi genitori avevano desiderato ardetemente tanto da ...

Famiglia distrutta in un incidente frontale : morto anche Bimbo di 2 anni. Commozione ai funerali : Chiesa gremita ad Ascoli Piceno per l'addio al piccolo Salvatore di 2 anni e ai genitori Francesca e Sebastiano, la giovane Famiglia sterminata lunedì in un incidente sulla circonvallazione di Foggia. Stavano tornando nelle Marche dopo aver passato Pasqua in Sicilia.Continua a leggere

Il Bimbo nato quattro anni dopo la morte dei suoi genitori biologici : In Cina il caso del piccolo Tiantian, un bambino nato da una madre surrogata quattro anni dopo la scomparsa dei suoi genitori naturali, morti in un incidente automobilistico.Continua a leggere

Bimbo di due anni stravede per Zaza : “Te quiero mucho” [VIDEO] : Stagione positiva per l’attaccante Simone Zaza, grande protagonista anche fuori dal campo. Il calciatore in Spagna ha conquistato tutti, anche il piccolo Juan che nonostante i suoi 2 anni non si è perso mai una partita del suo idolo. Il baby tifoso del calciatore italiano, dopo aver presenziato all’incontro tra Valencia ed Espanyol (vinto dalla squadra di casa per 1-0) ha potuto finalmente abbracciare l’attaccante. Zaza ha preso in braccio ...

FOGGIA - INCIDENTE STRADALE/ Frontale circonvallazione : morta intera famiglia con Bimbo di 2 anni (9 aprile) : INCIDENTE STRADALE: scontro tra Scarabeo e autobus Atac, ragazza finisce sotto il mezzo, ferita. A FOGGIA Frontale tra due auto: morti genitori e figlio di un anno.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 18:35:00 GMT)