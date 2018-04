Sarri via da Napoli? De Laurentiis ha in mente questo grande nome come sostituto : Mancano ancora sei giornate prima del termine di una stagione che ha visto il Napoli di Aurelio De Laurentiis e del mister Maurizio Sarri comportarsi da assoluta protagonista per gran parte del campionato. Peccato che in questa ultima parte, la Juventus sia riuscita a passare nuovamente avanti e che i partenopei adesso debbano fare una vera e propria impresa per arrivare allo scudetto. Mentre le attenzioni sono rivolte appunto al campionato, in ...

Sarri via DAL NAPOLI/ L'allenatore ha disdetto l'affitto di casa : dietro c'è il corteggiamento del Chelsea? : SARRI via dal NAPOLI, L'allenatore ha già disdetto l'affitto di casa? Segnali d'addio, ma Aurelio De Laurentiis vuole fare il tutto per tutto per trattenerlo in azzurro anche l'anno prossimo(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 15:21:00 GMT)

Younes - attacco choc dall'Olanda : «Via da Napoli per Sarri e camorra» : La lunga telenovela che riguarda Amin Younes si arricchisce di un nuovo capitolo. L'ultimo arriva proprio dall'Olanda, dove il tedesco è tornato dopo la breve parentesi praticamente...

Napoli - Sarri dà il via all'operazione rimonta : Il tecnico toscano crede ancora al Tricolore e manda la squadra in ritiro prima della sfida contro il Genoa, una delle formazioni più solide in trasferta

ROMA - DI FRANCESCO / "Ecco la differenza tra me e Sarri. Vado via se..." : ROMA, Di FRANCESCO: il tecnico giallorosso sottolinea che ci sono dubbi sulla possibilità di vedere in campo Radja Nainggolan. Strizza poi l'occhio a Mario Balotelli pronto a liberarsi.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 20:00:00 GMT)

Juventus-Atalanta rinviata? Sarri se la ride due volte : Juventus-Atalanta è stata rinviata a causa della neve che caduta copiosa su Torino. Beffa del destino vuole che adesso sull’Allianz stadium non nevichi più, ma oramai è troppo tardi, gara rinviata probabilmente al 14 marzo, prima data utile per i due club. In tutto ciò chi probabilmente sorride è Maurizio Sarri, tecnico del Napoli che ha la bellezza di due motivazioni per farsi piacere la decisione in merito a Juventus-Atalanta. In primis ...