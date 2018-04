“Con un euro al giorno” Katia e Ascanio | lo scoop I due ex gieffini | che dai tempi del

Chiesa : “Con la Spal è come una finale - non pensiamo all’Europa” : “Sarà una partita importantissima sia per noi che per la Spal: vengono da un momento buono e sarà come una finale. Ora non pensiamo all’Europa ma solo a dare il massimo, poi vedremo a fine stagione”. Lo ha detto l’attaccante della Fiorentina Federico Chiesa in merito all’impegno dei viola domenica prossima al ‘Franchi’ contro gli emiliani, dove cercheranno la settima vittoria di fila. “Il tifo qua ...

Caso Skripal - Consiglio europeo condanna Mosca. Gentiloni : “Conclusioni condivise - ma non chiudiamo il dialogo” : Le tensioni tra Gran Bretagna e Russia per l’avvelenamento dell’ex spia russa Sergei Skripal coinvolgono tutta l’Unione Europea. Nel giorno in cui Mosca espelle i 23 diplomatici britannici dal proprio territorio, il Consiglio europeo – definendo l’attacco “una grave sfida alla sicurezza condivisa – ha espresso la “condanna nei termini più duri possibile” per l’attacco di Salisbury dello ...