PAGELLE Inter Cagliari | Fantacalcio | i voti della partita Serie A 33^ giornata - finale

PAGELLE / Inter Cagliari : Fantacalcio - i voti della partita - Serie A 33giornata - primo tempo - : Le Pagelle di Inter Cagliari : Fantacalcio , i voti della partita . I giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo in Serie A, 33giornata .

Atalanta-Inter - le PAGELLE : Handanovic si conferma il migliore - Borja Valero è un fantasma : pagelle INTER Handanovic 7.5 Decisivo come al solito. Bravissimo due volte sul giovanissimo Barrow. Si conferma uno dei migliori portieri del mondo. D'AMBROSIO 5 Sciagurato con quel retropassaggio che manda in porta Barrow. Buon per lui che Handanovic era già lì pronto ad anticipare l'attaccante dell'Atalanta. SKRINIAR 6 Meglio quando tra ...

PAGELLE / Torino Inter (1-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 31^ giornata) : PAGELLE Torino Inter : Fantacalcio , i voti della partita e i giudizi a tutti i calciatori scesi in campo allo stadio Grande Torino per la trentunesima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 14:52:00 GMT)

Torino-Inter 1-0 - le PAGELLE di CalcioWeb : Torino-Inter 1-0, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il lunch match valido per la 31^ giornata del campionato di Serie A, importanti indicazioni soprattutto per le zone alte della classifica, pesante passo falso per l’Inter contro il Torino, stop che può essere decisivo in chiave Champions League. Sfortunata la squadra di Luciano Spalletti che gioca una delle migliori partite della stagione, schiaccia gli avversari ma non ...