I segnali del M5s | apprezza Martina e la cautela di Gentiloni

Stress emotivo o tensione rivelano problemi cardiologici : “Mai sottovalutare i piccoli segnali del cuore” : Riparte il Progetto Itinerante Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare, “Truck Tour Banca del Cuore 2018”, promosso dalla Fondazione per il Tuo Cuore – HCF Onlus dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e di Federsanità-ANCI. Da mercoledì 18 aprile a venerdì 20 aprile dalle ore 9 alle ore 19 un Jumbo Truck ...

Milan - le pagelle di Rodriguez : segnali di crescita dello svizzero : Lo svizzero è stato molto positivo in marcatura su Callejon, ecco i voti dei principali quotidiani sportivi: TUTTOSPORT: 6 GAZZETTA dello SPORT: 6,5 CALCIOMERCATO.COM: 6,5

Mai sottovalutare i piccoli segnali del cuore : valori di laboratorio non ottimali sono campanelli d’allarme : A Campobasso da sabato 14 aprile a lunedì 16 aprile, dalle ore 9 alle ore 19, un Jumbo Truck appositamente allestito si fermerà per tre giorni a piazza Vittorio Emanuele II, per offrire a tutti i cittadini la possibilità di sottoporsi ad uno screening cardiologico gratuito. Questo sarà possibile grazie al Progetto Itinerante Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare, “Truck Tour Banca del cuore 2018”, promosso dalla Fondazione per il Tuo cuore ...

Istat : segnali di una lieve frenata dell’economia | Bankitalia : prudenza sui conti pubblici : Istat: segnali di una lieve frenata dell’economia | Bankitalia: prudenza sui conti pubblici Bankitalia precisa che l’obiettivo non è stato ancora raggiunto e per questo “una politica di bilancio prudente è nell’interesse dell’Italia” continua a leggere

Gli audiolibri del Play Store si arricchiscono di Smart Resume - segnalibri e integrazione con le routine di Assistant : Google migliora la fruizione degli audiolibri dal Google Play Store introducendo nuove funzionalità: ecco Smart Resume, segnalibri, velocità di riproduzione e integrazione con Google Assistant. L'articolo Gli audiolibri del Play Store si arricchiscono di Smart Resume, segnalibri e integrazione con le routine di Assistant proviene da TuttoAndroid.

Nomine alle Camere - i segnali di M5S ai dem Riparte la politica del doppio forno : Le prossime mosse in questa partita a scacchi virano sull'economia , con le Nomine per le aziende partecipate dallo Stato, e, soprattutto, sulle scelte per gli uffici di presidenza. I Cinque Stelle ...

Alzheimer - ecco l’origine della malattia : “Primi segnali in una area profonda del cervello” : Sembra celarsi in una particolare area del cervello la chiave per comprendere meglio l’Alzheimer e riuscire a contrastarlo. In quest’area la perdita di cellule che producono dopamina – il ‘neurotrasmettitore della felicità’, rilasciato durante le situazioni piacevoli – può infatti causare il malfunzionamento dell’ippocampo, la parte del cervello deputata a creare i ricordi. Ricercatori dell’University of Sheffield ...

Milano-Sanremo 2018 : Matteo Trentin protagonista - segnali importanti in vista delle Classiche del Nord : La Milano-Sanremo 2018 è stata, è e sarà sempre quella di Vincenzo Nibali. Di un attacco che ha riportato all’Italia la Milano-Sanremo dopo 12 stagioni di astinenza. Eppure, i tifosi azzurri hanno potuto ammirare anche un ottimo Matteo Trentin, che pur senza toccare le vette del connazionale è riuscito ad evadere dal gruppo per provare a mettersi nelle migliori condizioni per vincere. In particolare, segnali incoraggianti in vista delle ...

Sul Def segnali di fumo del M5s al Pd : assoluto rigore - nessuno sforamento del 3% - impegno sulla riduzione del debito : "assoluto rigore". Le parole di chi sta lavorando alla risoluzione del Movimento 5 stelle sul Def sono pesate, misurate, limate al millimetro. Eppure nel frasario utilizzato per tracciare le linee sul Documento di programmazione economica e finanziaria fanno capolino due termini che fino a poco tempo fa erano siderali nell'universo stellato.segnali di fumo, da spedire in direzione dell'accampamento Democratico. Perché se da un lato ...

Italia - mercato del lavoro mostra segnali di miglioramento : Nel complesso, l'economia dei paesi dell'area Euro è cresciuta dello 0,6% rispetto al trimestre precedente e del 2,7% nel confronto con lo stesso trimestre del 2016. La crescita , rilevante per l'...

Violenze ripetute/ I segnali della follia che nessuno ha voluto vedere : Già visto, già sentito, già letto: eccolo riapparire l'amore malato che si nutre di odio sconfinato e falcia vite innocenti. 'Angeli, anime mie', Martina e Alessia, sette e tredici anni, fulminate dal ...

Matteo Salvini - i due segnali sul palco della svolta radicale : impugna un rosario e indossa la cravatta : Il comizio di Matteo Salvini in piazza Duomo ha rappresentato una svolta radicale per il leader leghista. L'accelerata non è stata solo politica, visto che dal palco non ha solo ribadito la sua ferma volontà di puntare a palazzo Chigi, con tanto di giuramento davanti agli italiani. Il leghista ha mostrato due segni finora poco ...