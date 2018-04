Casellati esploratrice? Salvini dice sì | Di Maio tace | per ora

consumatrici

: Mi sto ancora chiedendo perché cazzo #Mattarella dovrebbe incaricare l'esploratrice cotonata #Casellati. - pameladiverona : Mi sto ancora chiedendo perché cazzo #Mattarella dovrebbe incaricare l'esploratrice cotonata #Casellati. - PaoloX68 : RT @Virus1979C: Il Cav vuole Casellati esploratrice del Colle per vigilare su Salvini. Ed evitare accordi sottobanco tra Lega e M5S https:/… -

(Di martedì 17 aprile 2018) Ultime mosse in vista delle nuove comunicazioni del capo dello Stato su un possibile incarico per la formazione di un governo che dovrebbero arrivare in settimana. Matteoquesta mattina non ha ...