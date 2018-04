Bologna | la prima volta di un vescovo in un centro sociale | “Qui per dialogare” Gli

Riders - l’alba di un nuovo sindacato? A Bologna la prima ‘Internazionale’ e la Carta dei Diritti : “Torino? Non ci sono solo i tribunali” : “Non sarà una sentenza a chiudere la partita”. A pochi giorni dalla decisione del tribunale di Torino che ha respinto il riconoscimento dello stato di lavoratore dipendente a sei fattorini della società tedesca del delivery Foodora, i Riders d’Italia si sono dati appuntamento a Bologna per la prima assemblea nazionale. sono arrivati di domenica (15 aprile), da Genova, Torino, La Spezia, Brescia, Milano, Roma, ma anche Torino, con un solo ...

Rider e lavoratori del digitale - a Bologna firmata la prima carta dei diritti : Paga equa e dignitosa, assicurazioni, indennità meteo e contratti trasparenti tra i punti della carta di Bologna, voluta da Comune e fattorini

Rider e lavoratori del digitale - a Bologna firmata la prima carta dei diritti : firmata a Bologna la prima carta dei diritti dei lavoratori digitali (foto: Riders Union Bologna) Una paga minima adeguata, stop al cottimo, coperture assicurative, indennità meteo e trasparenza nei contratti. Sono questi i punti fondamentali della carta dei diritti dei lavoratori digitali di Bologna. Per la prima volta una città in Italia prova a fissare una serie di tutele per chi opera per conto delle piattaforme online. Riders Union Bologna, ...

Fortitudo Bologna - con Montegranaro la prima di Pozzecco : Media - Fortitudo - Montegranaro sarà trasmessa in diretta tv su TRC , canale 15 o 618 digitale terrestre, , radiofonica su radio Nettuno , fm 97 mhz, e streaming su LNP TV Pass.

Elezioni - la mossa di Tranchida sveglia tutti a Trapani. Bologna : Primarie con regole : Giacomo Tranchida ha lanciato a Trapani le Primarie cittadine, aperte a tutte le liste civiche, nessuna sigla di partito. La squadra è unica si chiama Trapani, invita i competitor a farsi avanti, a ...

Bologna - cosa fare nel weekend : tra i cunicoli dei Bagni di Mario o nei palazzi aperti dal Fai - le prime visite di primavera : Alla Feltrinelli di piazza Ravegnana domenica, dalle 11, si presenta «Bella, io sono così!». Un divertente racconto in doppia lingua , italiano e spagnolo, per presentare ai più piccoli Strega, la ...

Grani antichi : a Bologna la Prima Conferenza Internazionale dal 13 al 15 giugno 2018 : KAMUT®, IFOAM e Alma Mater Studiorum – Università di Bologna presentano a Bologna dal 13 al 15 giugno 2018 la 1st International Conference of Wheat Landraces for Healthy Food System, la Prima Conferenza Internazionale sui Grani antichi; un appuntamento che radunerà ricercatori da tutto il mondo per presentare le ultime ricerche in questo campo, con un focus sulle caratteristiche nutrizionali e i benefici per la salute. Tre giorni all’insegna di ...

Bologna - previsioni meteo : dopo Burian arriva la primavera : E nel weekend del 10 e 11 marzo temperature fino a 16 gradi ECONOMIA La Perla è stata venduta. Ma non ai cinesi Ad acquistare il 100% delle azioni della griffe bolognese è il fondo olandese Sapinda. ...

Inter e Bologna - squilli di rinascita : Juve a caccia del primato in attesa di Cagliari-Napoli : Inter e Bologna, squilli di rinascita: Juve a caccia del primato in attesa di Cagliari-Napoli Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter E Bologna- Il Bologna batte il Genoa e mette praticamente al sicuro il discorso salvezza. Gli uomini di Donadoni conquistano tre punti fondamentali ai danni di un Genoa poco lucido e poco attento in fase difensiva. Ritorno al ...

Bologna - scontri prima e dopo il comizio di Roberto Fiore. La polizia carica : Il bilancio degli scontri a Bologna prima e dopo il comizio di Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, ammonta a 4 feriti tra manifestanti ai quali si aggiunge anche un poliziotto.

Bologna - scontri in centro. Bersani : “Pensarci due volte prima di dare le piazze a Forza Nuova. Regressiva e parafscista” : “prima di dar le piazze a Forza Nuova bisogna pensarci due volte, perché queste autorizzazioni devono tenere sempre conto di un contesto”. Così Pier Luigi Bersani (Leu) ha commentato la scelta di Bologna di concedere piazza Galvani al partito di Roberto Fiore. “Abbiamo già visto tante volte come reagire a rigurgiti fascisti. L’abbiamo sempre fatto andando in piazza e andandoci tutti – ha detto Bersani, di passaggio al presidio antifascista ...

Bologna - collettivi occupano piazza prima del comizio di Forza Nuova : scontri con la polizia : scontri a Bologna tra la polizia e gli attivisti dei centri sociali, che stamani hanno cercato di occupare piazza Galvani dove questa sera alle 19.30 è previsto l’arrivo del segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore, per impedire il comizio. Gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno allontanato i manifestanti, che volevano occupare la piazza per impedire l’iniziativa al grido “oggi è la nostra Resistenza”, e in ...

DIRETTA Bologna Roma Primavera, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live. Posticipo nel turno di campionato: i giallorossi puntano ai primi due posti