Bruciatura inattesa per Matteo Salvini | il posizionamento sulla guerra in Siria lo

(Di lunedì 16 aprile 2018) "Noi siamo rispettosi delle alleanze, ma a chi ci chiede favori economici e geopolitici rispondiamo: no grazie". Èche si consuma unadicome capo di Governo. Non èscelta fra Berlusconi e i 5 Stelle, ma piuttosto tra Trump e Putin che, volontariamente o involontariamente, il leader della Lega si è posto fuori dai candidati per PalazzoA poche ore dalle decisioni formali sul governo che Sergio Mattarella dovrebbe annunciare a stretto giro,non recede, anzi conferma la linea sposata fin dall'inizio: diplomazia zero, contrarietà all'attacco militare Usa al punto da puntare il dito direttamente contro Donald Trump, che pure dovrebbe essere un 'amico' della Lega tanto quanto Vladimir Putin. Una linea che stressa la storica e intoccabile Alleanza Atlantica, di cui l'Italia è partner ...