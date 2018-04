Video Gol Milan-Napoli 0-0 | Highlights e Tabellino 33^giornata Serie A 15-04-2018

DIRETTA / Fano Mestre (risultato live 0-0) streaming Video e tv : padroni di casa ad un passo dal gol : DIRETTA Fano-Mestre: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma domenica 15 aprile 2018.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 16:51:00 GMT)

DIRETTA/ Trapani-Andria (risultato live 1-1) streaming Video e tv : autogol di Colella! : DIRETTA Trapani-Andria: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 15 aprile 2018.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 15:10:00 GMT)

DIRETTA / Cuneo Viterbese (risultato live 0-0) streaming Video e tv : ospiti vicini al gol! : DIRETTA Cuneo-Viterbese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma sabato 14 aprile 2018.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 14:42:00 GMT)

Diretta/ Amstel Gold Race 2018 streaming Video e tv : Wellens - problema meccanico ma riparte (ciclismo) : Diretta Amstel Gold Race 2018 streaming video e tv, percorso e orari della classica olandese di ciclismo caratterizzata dal Cauberg (oggi domenica 15 aprile)(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 13:58:00 GMT)

DIRETTA / Amstel Gold Race 2018 streaming Video e tv : gli inseguitori recuperano qualcosa (ciclismo) : DIRETTA Amstel Gold Race 2018 streaming video e tv, percorso e orari della classica olandese di ciclismo caratterizzata dal Cauberg (oggi domenica 15 aprile)(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 13:03:00 GMT)

Video/ Novara-Ternana - 0-3 - : highlights e gol della partita - Serie B 35giornata - : Video Novara-Ternana , 0-3, : highlights e gol della partita di Serie B che ha visto gli uomini di De Canio espugnare nettamente il Silvio Piola.

Video/ Chievo Torino (0-0) : highlights e gol della partita (Serie B 35^ giornata) : Video Chievo Torino (risultato finale 0-0): gli highlights e i gol della partita, le statistiche e i commenti alla sfida che si è giocata nella 32^ giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 12:22:00 GMT)

Video/ Novara-Ternana (0-3) : highlights e gol della partita (Serie B 35^ giornata) : Video Novara-Ternana (0-3): highlights e gol della partita di Serie B che ha visto gli uomini di De Canio espugnare il Piola e ottenere la seconda vittoria di fila.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 12:09:00 GMT)

Video/ Genoa Crotone (1-0) : highlights e gol della partita (Serie A 35^ giornata) : Video Genoa Crotone (risultato finale 1-0): gli highlights e i gol della partita, le statistiche e i commenti alla sfida che si è giocata nella 32^ giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 12:09:00 GMT)

Video/ Pescara Bari (2-2) : highlights e gol della partita (Serie B 35^ giornata) : Video Pescara Bari (risultato finale 2-2): gli highlights e i gol della partita, le statistiche e i commenti alla sfida che si è giocata nella 35^ giornata del campionato di Serie B(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 11:43:00 GMT)

Video/ Salernitana Cesena (1-1) : highlights e gol della partita (Serie B 35^ giornata) : Video Salernitana Cesena (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita, le statistiche e i commenti alla sfida che si è giocata nella 35^ giornata del campionato di Serie B(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 11:39:00 GMT)

DIRETTA / Amstel Gold Race 2018 streaming Video e tv : nove in fuga - ci sono Tizza e Bono (ciclismo) : DIRETTA Amstel Gold Race 2018 streaming video e tv, percorso e orari della classica olandese di ciclismo caratterizzata dal Cauberg (oggi domenica 15 aprile)(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 11:30:00 GMT)

Los Angeles - il leone è ancora decisivo : che gol di Ibrahimovic! [Video] : GOL IBRAHIMOVIC – Non si ferma Zlatan Ibrahimovic, altro gol per lo svedese. Dopo la doppietta all’esordio altra rete decisiva per l’attaccante, dei Los Angeles Galaxy, colpo di testa vincente nella sfida contro il Chicago Fire su cross di Ashley Cole ed in pieno recupero. La partita è finita 0-1, Ibrahimovic dunque sempre più decisivo e pronto a realizzare nuovi record. L'articolo Los Angeles, il leone è ancora decisivo: ...

Amstel Gold Race 2018 - ecco i corridori e gli orari tv Video : Archiviata la campagna del pavè la stagione del grande #Ciclismo è ormai pronta all’ultima settimana di classiche. L’#Amstel Gold Race, la più importante classica olandese, apre il trittico delle Ardenne che continuera' poi con la Freccia Vallone e la Liegi Bastogne Liegi. L’Amstel è in programma domenica 15 aprile, su un percorso che ricalca in buona parte quello inaugurato nella passata edizione, con il Cauberg non più nella parte finale. Tra ...