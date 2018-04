Il Segreto | trame spagnole | addio a due personaggi storici | ecco chi andrà via

Blastingnews

(Di domenica 15 aprile 2018) Nelle puntate de IlVIDEO che stanno andando in onda in Spagna, Nicolas si trova in guai seri. Per quale motivo? L'Ortuno, a causa del suo impulso, è stato condannato a morte. Stando agli spoiler che arrivano da terra iberica, il fotografo ha ucciso l'assassino della moglie Mariana. Il malvivente arriva in paese per essere presente al Processo che lo vede imputato. Il padre di Juanita, però, non riesce a sopportare che quest'uomo abbia tolto la vita alla sua amata, quindi senza pensarci due volte gli spara. L'uomo in punto di morte, confessa a Nicolas che la Castaneda era incinta prima di essere assassinata. Ovviamente il cognato di Alfonso viene prelevato dalla Guardia Civile e rinchiuso in carcere in attesa di essere processato. La sua situazione si complichera' ancora di più quando a Puente Viejo giungera' il Generale Perez Ayala, che vendichera' la morte del ...