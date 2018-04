A Roma una via intitolata a Fabrizio Frizzi

1958 - storia di Selmosson - il 'Raggio di luna' che tradì la Lazio per la Roma : ... ma quei soldi per la società laziale sono vitali per evitare il fallimento e pertanto Selmosson, fresco vice campione del mondo con la sua Nazionale, il nuovo contratto lo firma e il 10 luglio 1958 ...

Buffon - nessuna retRomarcia : "Ridirei le stesse cose - ho sbagliato solo nei modi" : Lì per lì tu non puoi chiedere a uno che vive lo sport con una pienezza come lo vivo io di accettare, essere equilibrato, perché alla fine, seppur esternando in maniera eccessiva determinati pensieri,...

Amianto - Tribunale del lavoro di Roma condanna la Cotral per morte di un meccanico a causa del cancro : D’Amianto si muore anche sui bus. È quanto stabilito dal Tribunale del lavoro di Roma che ha condannato la Cotral (l’azienda di trasporto pubblico regionale del Lazio) a risarcire la vedova di un ex dipendente dell’azienda, Vincenzo Cecchini, morto nel 2011 a seguito di un cancro polmonare. Il magistrato ha così certificato, per questo giudizio, la concausa tra esposizione ad Amianto sul posto di lavoro e la patologia che ha ...

Lana Del Rey a Roma incanta il pubblico con una scaletta ricca di brani a richiesta : video del concerto del 13 aprile : È stato un concerto a tutto tondo quello di Lana Del Rey a Roma nella seconda delle due date italiane del LA To The Moon Tour. Contro ogni aspettativa dopo le cronache di un live scarno in quel di Milano, venerdì 13 aprile a Roma è andato in scena tutt'altro show ed è parso chiaro sin dall'ingresso sul palco della cantante, in minidress nero in pelle dallo spacco vertiginoso e stivali lunghi al ginocchio, che non si sarebbe trattato affatto di ...

Claudio Amendola : "A Quelli che il calcio guardavo la Roma dalla tribuna Monte Mario. Mi davano 3 milioni di lire a domenica" : “Prendevo 3 milioni di lire ogni domenica”. Claudio Amendola rivela il compenso percepito quando, attorno alla fine degli anni novanta, partecipava come inviato di Quelli che il calcio.Condotta all'epoca da Fabio Fazio, la trasmissione coinvolgeva l’attore per seguire le gare casalinghe della Roma, a cui in precedenza era stato impedito l’accesso alla curva sud.prosegui la letturaClaudio Amendola: "A Quelli che il calcio guardavo la Roma ...

Roma-Liverpool 34 anni dopo. I numeri di una rivincita : La Roma e il riscatto Il 24 aprile, nello stadio di Anfield, sfiderà il Liverpool nell'andata della semifinale di Champions League. Pillole sulla Roma di Nicola Imberti . 34 Gli anni trascorsi dall'...

Morì a causa di una buca - in 5 rischiano il processo a Roma : Si tratta di dirigenti del Comune capitolino all'epoca dei fatti (era il 2012) e di imprenditori. L'accusa per la quale potrebbero essere processati è di omicidio colposo: a causa di una buca, un giovane di 20 anni sbandò con il motorino e si schiantò contro una colonna di marmo

Roma - Pallotta : 'Contro il Liverpool non sarà una rivincita' : Certamente possiamo vincere, abbiamo giocato contro il Barcellona, che dovrebbe essere la squadra più forte del mondo. In questi 5 anni non abbiamo mai giocato così bene. Dobbiamo solo cercare di ...

Roma-Liverpool - Pallotta : 'Nessuna vendetta - è una sfida che adoro' : Favorita? No, ovviamente possiamo vincere, perché no? Il Barcellona è la più forte del mondo, la squadra ha giocato bene come non ho mai visto in 5 anni, possiamo giocare bene come col Chelsea. ...

