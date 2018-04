Milano | spara a due 28enni dopo una lite | fermato 63enne

Carabiniere morto a Milano durante un'esercitazione : colpo accidentale sparato da un collega : Aveva 27 anni, la disgrazia nella caserma Montebello. Il ragazzo è morto durante il trasporto in ospedale. Sotto shock l'altro militare

Milano - carabiniere morto durante esercitazione : centrato da colpo sparato da collega : Un carabiniere è morto durante una esercitazione all’interno della caserma Montebello in via Vincenzo Monti, a Milano. Il militare di 27 anni è stato centrato da un colpo accidentale sparato da un collega. È spirato durante il trasporto in ospedale. L'articolo Milano, carabiniere morto durante esercitazione: centrato da colpo sparato da collega proviene da Il Fatto Quotidiano.

Milano - sparatoria in un bar : Milano, 5 feb. (AdnKronos) - Due persone sono rimaste ferite in una sparatoria che si è verificata la scorsa notte all'interno di un bar nel milanese, a Segrate. Uno dei pazienti è stato trasportato all'ospedale San Raffaele in codice giallo con una ferita da arma da fuoco mentre l'altro è stato tra