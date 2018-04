T. Imerese : sindaco - vertenza Blutec ancora ferma : Palermo, 13 apr. (AdnKronos) – “La vertenza Blutec e degli operai dell’ex indotto Fiat è ancora ferma”. Così il sindaco di Termini Imerese (Palermo), Francesco Giunta, ha scritto una lettera al ministero dello Sviluppo Economico, e per conoscenza al Prefetto di Palermo, Antonella De Miro e al presidente della Regione, Nello Musumeci, “per ottenere una convocazione immediata e fare il punto sullo stato di avanzamento ...

T. Imerese : sindaco - vertenza Blutec ancora ferma : Palermo, 13 apr. (AdnKronos) – “La vertenza Blutec e degli operai dell’ex indotto Fiat è ancora ferma”. Così il sindaco di Termini Imerese (Palermo), Francesco Giunta, ha scritto una lettera al ministero dello Sviluppo Economico, e per conoscenza al Prefetto di Palermo, Antonella De Miro e al presidente della Regione, Nello Musumeci, “per ottenere una convocazione immediata e fare il punto sullo stato di avanzamento ...

T.Imerese : verso licenziamento operai indotto - sindaco 'accanto a lavoratori' (2) : (AdnKronos) - "Stiamo tentando di fare il possibile per sostenere questi lavoratori - dice il sindaco -. L'auspicio è che Blutec si attivi in modo tale che questi lavoratori, nonostante la mobilità, possano essere riassorbiti. Ma tutto passa dal rilancio del sito industriale. Purtroppo, però, non ab

T.Imerese : verso licenziamento operai indotto - sindaco 'accanto a lavoratori' : Palermo, 7 apr. (AdnKronos) - Amministrazione comunale a sostegno degli operai dell'ex Fiat di Termini Imerese (Palermo), dell'indotto, delle aziende dei servizi e degli interinali. Nei giorni scorsi il sindaco, Francesco Giunta, ha incontrato una delegazione di tute blu della Bienne Sud (69 dipende

T.Imerese : verso licenziamento operai indotto - sindaco 'accanto a lavoratori' : Palermo, 7 apr. , AdnKronos, Amministrazione comunale a sostegno degli operai dell'ex Fiat di Termini Imerese , Palermo, , dell'indotto, delle aziende dei servizi e degli interinali. Nei giorni scorsi ...

T.Imerese : verso licenziamento operai indotto - sindaco 'accanto a lavoratori' - 2 - : AdnKronos, 'Stiamo tentando di fare il possibile per sostenere questi lavoratori dice il sindaco -. L'auspicio è che Blutec si attivi in modo tale che questi lavoratori, nonostante la mobilità, ...

T.Imerese : verso licenziamento operai indotto - sindaco ‘accanto a lavoratori’ (2) : (AdnKronos) – “Stiamo tentando di fare il possibile per sostenere questi lavoratori – dice il sindaco -. L’auspicio è che Blutec si attivi in modo tale che questi lavoratori, nonostante la mobilità, possano essere riassorbiti. Ma tutto passa dal rilancio del sito industriale. Purtroppo, però, non abbiamo importanti novità. Si attende dal 16 marzo scorso l’esito della relazione presentata da Blutec a Invitalia che ...

T.Imerese : verso licenziamento operai indotto - sindaco ‘accanto a lavoratori’ : Palermo, 7 apr. (AdnKronos) – Amministrazione comunale a sostegno degli operai dell’ex Fiat di Termini Imerese (Palermo), dell’indotto, delle aziende dei servizi e degli interinali. Nei giorni scorsi il sindaco, Francesco Giunta, ha incontrato una delegazione di tute blu della Bienne Sud (69 dipendenti che si occupavano della verniciatura dei paraurti della Lancia Ypsilon), gli interinali e alcuni operai della Manital (20 ...

T.Imerese : sindaco - vertice al Mise ma senza risposte pronti a protesta : Palermo, 7 feb. (AdnKronos) - "Dopo i rinvii degli ultimi mesi auspichiamo che l'incontro fissato al Mise per il prossimo 19 febbraio possa caratterizzarsi per concretezza e contenuti. Non è più il tempo delle dichiarazioni di circostanza, dei buoni propositi e delle promesse". A dirlo è il sindaco

T.Imerese : rinviato incontro su vertenza Blutec - sindaco 'pronti a protesta' (2) : (AdnKronos) - "E’ del tutto palese che a un’intera Comunità composta da migliaia di famiglie le quali confidano, dopo anni di incertezze, in una risoluzione positiva della vertenza - dice adesso il sindaco -, non si possono giustificare in termini così generici ulteriori ed infiniti rinvii a data da