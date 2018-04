Coppa Italia | Milan-Torino 0-1 | i Granata celebrano l' ottavo trionfo dopo 19 anni

Coppa Italia Primavera - Milan-Torino 0-1 : Borello regala vittoria e trofeo ai granata : MILANO - Finisce 0-1 grazie a uno straordinario gol di Borello all'81' la finale di ritorno di Coppa Italia Primavera tra Milan e Torino . Forti del 2-0 maturato nella partita di andata al Filadelfia, ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : Italia da sballo a Pesaro - Farfalle davanti a tutte a metà gara! : L’Italia incanta l’Adriatic Pesaro e si mette subito in luce nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica. Di fronte al pubblico di casa, le Farfalle hanno confezionato un meraviglioso esercizio con i cinque cerchi e comandano la classifica generale a metà del concorso generale: le Campionesse del Mondo di specialità, capaci di conquistare il titolo iridato proprio in questo palazzetto lo scorso anno, sono ...

Weekend su Sportitalia con Coppa Italia Primavera - Serie C e Basket Serie A2 : Venerdì 13 aprile 2018 in diretta dalle ore 20,45 SportItalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky) trasmetterà in esclusiva assoluta la finale di ritorno della Primavera Tim Cup Milan-Torino. Un appuntamento da non perdere e che SportItalia coprirà con un sforzo eccezionale e con il commento tecnico di Cristian B...

Coppa Italia - Rai e Mediaset si sfidano per i diritti : Le due emittenti sono pronte a darsi battaglia per i diritti relativi alla Coppa nazionale, in grado di attirare una buona dose di pubblico negli ultimi anni. L'articolo Coppa Italia, Rai e Mediaset si sfidano per i diritti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nel derby le maglie di Coppa Italia Questa volta però in bianco - e nero - : A Firenze, nei quarti di finale di Coppa Italia, portò benissimo. Indi per cui, ora ci si prova di nuovo. La Pallacanestro Cantù domenica nel derby contro Milano al PalaBancoDesio , inizio alle 19.15, ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - verso asta Rai - Mediaset per la Coppa Italia e SuperCoppa : Si profila una sfida fra Rai e Mediaset nell'asta nazionale per i Diritti tv della Coppa Italia e della SuperCoppa Italiana, tradizionalmente trasmesse in chiaro e in esclusiva dalla tv di Stato. La commissione Diritti tv della Lega Serie A oggi ha messo a punto gli ultimi dettagli del bando per il triennio 2018-21, che verrà approvato nell'assemblea dei club di giovedì prossimo, quando verranno stabiliti anche i prezzi minimi, e ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : la stagione riparte da Meiringen. L’Italia ci prova con Bombardi - Piccolruaz e Schenk : Nel weekend del 13-14 aprile comincerà la lunga stagione dell’Arrampicata sportiva, la nuova disciplina olimpica inserita nel programma a cinque cerchi già a partire da Tokyo 2020. Si riparte da Meiringen (Svizzera) dove andrà in scena la prima tappa della Coppa del Mondo, per l’occasione aperta soltanto al boulder. In terra elvetica andrà in scena una gara molto intensa con ben 250 atleti pronti a darsi battaglia e l’Italia ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : spettacolo a Pesaro - l’Italia vuole tornare alla vittoria! : L’Adriatic Arena di Pesaro è pronta per ospitare la seconda tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica: i piccoli attrezzi torneranno a essere protagonisti in Italia a otto mesi di distanza dai Mondiali, la competizione marchigiana regalerà grande spettacolo nel weekend del 13-15 aprile. Il pubblico accoglierà a braccia aperte le Farfalle che proprio in questo impianto si sono laureate Campionesse del Mondo con i cinque cerchi ...

Coppa Italia di Serie C Viterbese-Alessandria. Marconi decide la finale d'andata : 0-1 : VITERBO - Una rete messa a segno da Marconi decide la finale di andata della Coppa Italia di Serie C a favore dell'Alessandria, in casa della Viterbese. La marcatura decisiva arriva al 40' della prima ...

Coppa Italia - Unipomezia - a Trani termina 0-0 : Trani - A Trani, ha vinto l'equilibrio ma anche il cuore e il carattere della truppa di mister Solimina. L'Unipomezia è infatti riuscita lì dove tanti altri avevano già fallito: tenere botta nel ...

Softball : l'Atoms' Chieti vince all'esordio di Coppa Italia e passa il turno : Atoms Chieti, buona la prima. Esordio e vittoria per le ragazze del Softball teatino, che al debutto stagionale in coppa Italia di serie A2, battono il Macerata 10-2 , in 5 inning, e accedono di ...

Milan - Romagnoli pronto per la finale di Coppa Italia? Intanto Fassone punta Callejon : Milan, Romagnoli- Come evidenziato dagli esami medici di ieri, Romagnoli dovrà star fermo circa un mese a causa di una lesione al bicipite femorale. Uno stop che costringerà Gattuso a correre ai ripari in vista di questo finale di stagione. Romagnoli, salvo colpi di scena, potrebbe tornare a disposizione per la finale di Coppa Italia […] L'articolo Milan, Romagnoli pronto per la finale di Coppa Italia? Intanto Fassone punta Callejon ...