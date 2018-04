“Ingrato | vergogna” Tutti contro Alessandro Del Piero L’ex capitano della Juventus

caffeinamagazine



(Di giovedì 12 aprile 2018) Ci sono partite che lasciano il segno, anche in negativo, e che si portano dietro velenosi strascichi per settimane, se non mesi o anni. Una di queste rischia di essere quel Real Madrid –che ha sancito l’eliminazione tra gli applausisquadra italiana ma che ha avuto un seguito polemico, con le parole di Gianluigi Buffonl’arbitro reo di aver concesso un dubbio rigore agli spagnoli a tempo scaduto. Di mezzo c’è finito ancheDel, l’exformazione bianconera, ora nel mirino degli utenti dopo 11 anni d’amore. Tutto è successo quando l’attuale opinionista Sky, uno dei simboli del club torinese, ha sollevato dubbi sulle parole dello stesso Buffon, ritenendole inopportune e spiegando di “faticare a capirlo. Apriti cielo: “Spesso, quando sei la bandiera di una squadra devi stare ...