Milano | tram ospita dibattiti su sostenibilità e innovazione

Milano e Torino entrambe candidate alle Olimpiadi invernali del 2026 : Roma, 29 mar. , askanews, Con una lettera inviata al Cio, il Coni ha indicato 'la candidatura della città di Milano/Torino per le Olimpiadi invernali 2026'. La lettera è stata inviata in vista della ...

Milano - fermate tram 24 off limits per disabile : Tar ordina lavori : Milano, fermate tram 24 off limits per disabile: Tar ordina lavori I giudici hanno dato ragione a un uomo con disabilità motorie che, nel 2015, aveva già vinto una causa contro Atm. L'azienda dei trasporti milanesi, però, si era limitata a modificare i veicoli ma non le banchine Parole chiave: ...

Milano - il rottweiler del tram ritrova il suo padrone : lieto fine per il cane con la bandana rossa : Il proprietario si è presentato ai vigili dichiarando di aver smarrito "Otto" (così era già stato ribattezzato dai volontari del canile). Tam tam sui social...

StraMilano velocissima - è dominio africano : MILANO - In una splendida giornata primaverile si è corsa la 43esima edizione della Stramilano Half Marathon . La mezza maratona fra le più veloci e competitive al mondo quest'anno ha visto la partecipazione di oltre 7.000 atleti italiani ed internazionali che hanno percorso i 21,097 km partendo da Piazza Castello al tradizionale colpo di cannone. Ad ...

StraMilano 2018 - vittorie di Kibitok e Kebede : Kenya ed Etiopia trionfano in Piazza Castello. Tutti i risultati : La 43esima edizione della Stramilano, tradizionale mezza maratona che si corre per le strade del capoluogo meneghino, ha visto la partecipazione di ben 5600 podisti (addirittura 50mila per la non competitiva 10 chilometri). Un evento sempre affascinante con la presenza anche di diversi big. Partenza e arrivo in Piazza Castello. vittorie del keniano Felix Kibitok (1h00:11) e dell’etiope Sutume Asefa Kebede (1h07:54). Non arriva così la ...

In 60mila persone in piazza per la StraMilano : In 60mila persone in piazza per la Stramilano Senza code i controlli di sicurezza ai sette varchi d’ingresso in piazza Duomo Continua a leggere

Le informazioni utili sulla StraMilano : le strade chiuse e la circolazione dei mezzi pubblici : Ci sono modifiche ai percorsi di autobus e tram e strade e piazze chiuse al traffico: le cose da sapere The post Le informazioni utili sulla Stramilano: le strade chiuse e la circolazione dei mezzi pubblici appeared first on Il Post.

