Reddito di inclusione | da luglio diventerà universale | ecco chi potrà chiederlo

Pd - Orlando 'Contratto di Di Maio poco credibile. Ma in democrazia nessuno è spettatore'. Martina 'Ripartiamo dal Reddito di inclusione' : ROMA - 'In democrazia nessuno è spettatore specialmente quando ci si trova in una situazione difficile come la nostra'. Il ministro della Giustizia uscente Andrea Orlando , ospite di Circo Massimo su ...

Martina : vincitori nel caos - Pd propone più Reddito di inclusione : "Mentre regna il caos tra i cosiddetti vincitori del 4 marzo, noi proviamo a fare buona politica. E partiamo dalla proposta per estendere subito il reddito di inclusione contro la povertà". Lo scrive su Twitter il segretario reggente del Pd Maurizio Martina. La proposta di estensione, ...

Reddito di Inclusione : le novità della Legge di Bilancio 2018 : L’Inps, con la Circolare n. 57 del 28 marzo 2018, ha recepito le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 1, co. 190, 191 e 192 della L. n. 205/2017) in merito al Reddito di Inclusione (ReI), entrato in vigore l’1 dicembre 2017, per mezzo del D.Lgs. n. 147/2017. Si tratta di una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione della condizione economica e può essere richiesta dai cittadini ...

Reddito inclusione? Non funziona E' un'enorme presa per il c...Niente soldi per i poveri. L'inchiesta : Reddito di inclusione. Perché non funziona ed è una presa in giro. La storia di una mamma che ha provato a fare domanda sentendosi rispondere che...

Reddito di inclusione - 300 euro a 110 mila famiglie nei primi 3 mesi : Nei primi 3 mesi del 2018 110mila famiglie, pari a 317 mila persone, hanno usufruito dei benefici del Reddito di inclusione, contando anche le misure collegate sono state raggiunte circa 251mila famiglie, pari a 870mila persone. A renderlo noto l’Inps con un primo rapporto statistico, precisando che il 72% delle prestazioni sono state erogate nel Sud Italia, in particolare in Campania, Calabria e Sicilia con il 60% del totale dei nuclei ...

Perché il Reddito di Inclusione può diventare il nuovo Reddito di Cittadinanza : Per il presidente dell'Inps i sussidi proposti dall'M5S costano troppo. Meglio potenziare quelli che già esistono

Boeri : 7 Mld Reddito inclusione a tutti : 10.19 Con 7 mld è possibile dare il reddito di inclusione alle persone in povertà assoluta. Così al Gr1 Rai il presidente dell'Inps, Boeri. "Il reddito di inclusione ha raggiunto,nei primi 3 mesi, il 50% della platea di riferimento(...) un risultato molto importante", ha detto. Credo "si possa dire che in Italia un reddito minimo già esiste, chiaramente sotto finanziato. E dunque, invece di piantare bandierine o chiamare con altri nomi questo ...

Reddito d’inclusione - Gentiloni : “Funziona - non stiamo parlando di buone intenzioni. Non possiamo permetterci velleità” : Il Reddito di inclusione? “Funziona e non era scontato. Non stiamo parlando di buone intenzioni, che fioccano in questa fase sull’argomento, ma di fatti”. A rivendicarlo è il presidente del Consiglio uscente Paolo Gentiloni, nel corso della conferenza “Reddito di inclusione: un primo bilancio”, insieme al presidente dell’Inps Tito Boeri. Gentiloni ha poi avvertito il prossimo: “Questa misura riguarda ...

Povertà - Reddito di Inclusione/ Meno di 300 euro al mese a circa 900.000 italiani : 70% degli aiuti al Sud : Il Reddito di Inclusione interessa 900.000 persone in Italia. L'importo medio è di 297 euro al mese e i percettori sono in maggioranza al Sud. I dati dell'Inps(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 13:44:00 GMT)

Povertà - Boeri : “Reddito minimo? Già esiste - è il Reddito di inclusione”. 297 euro medi al mese a 900mila beneficiari : Mentre si discute sul Reddito di cittadinanza proposto dal M5s e la Lega lancia il suo Reddito di avviamento al lavoro, il presidente Inps Tito Boeri ricorda alla politica che una misura universale contro la Povertà già esiste. E’ il Reddito di inclusione (Rei) partito a gennaio: fino a 485 euro per le famiglie con più di 5 persone, un Isee non superiore a 6mila euro e un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, ...

Reddito di inclusione - aiuti a 900mila persone : 7 su 10 risiedono al Sud - 297 euro l'importo medio : Diffusi i dati relativi ai primi tre mesi di erogazione del Reddito di inclusione (Rei). L'Inps ha rilevato che le persone che hanno beneficiato di misure per il contrasto alla povertà sono quasi 900mila e 7 su 10 risultano essere residenti al Sud. In testa alla classifica 3 regioni meridionali: Campania, Sicilia e Calabria. L'importo medio erogato è pari a 297 euro mensili.

Le proposte del Pd : "Raddoppiare il Reddito di Inclusione e più flessibilità su pensioni" : Il Pd riparte dall'opposizione ma con due proposte da avanzare sin da subito: "Il raddoppio delle risorse per il Reddito di Inclusione contro la povertà e misure concrete di flessibilità in uscita per le donne e per le categorie più deboli", spiega il segretario reggente Maurizio Martina.

M5S : “17 miliardi per le famiglie”. Le coperture? “Spending review - deficit e 2 - 5 miliardi da Reddito di inclusione” : Mentre il capo politico del M5s Luigi Di Maio apre spiragli sulla possibilità di un governo di coalizione, il Movimento rilancia la sua proposta per “aiutare le coppie e le famiglie che hanno figli“. Un piano, anticipato durante la campagna elettorale, che ha diversi punti di contatto con quello delineato nel programma del Pd, dai benefici per le madri che tornano al lavoro agli aiuti per chi impiega una baby sitter ma anche con ...