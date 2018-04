Migranti | Centro Astalli | “Calati gli arrivi | ma aumentate le difficoltà

I gesuiti del Centro Astalli : "Calo dei Migranti non è buona notizia" : Il Centro Astalli è intervenuto sulle statistiche riguardanti gli arrivi dei migranti. Il servizio dei gesuiti per i rifugiati, che ha sedi dislocate nelle principali città d'Italia, ha sottolineato come la diminuzione degli sbarchi possa non rappresentare un fattore positivo."Il calo del numero di persone che arriva in Europa in cerca di protezione non è necessariamente una buona notizia" dato che viene registrato un aumento delle "difficoltà ...

Migranti - Centro Astalli : "Il 40 per cento di chi arriva dalla Libia soffre per le violenze e i traumi subiti" : Nel suo report annuale il servizio dei gesuiti per i rifugiati denuncia il preoccupante esito delle visite psichiatriche e l'inadeguatezza della rete di...

Centro di Castelfranco più pulito grazie ai Migranti spazzini : Il Comune ha premiato cinque richiedenti asilo che da alcuni mesi la domenica mattina si 'armano' di guanti e sacchetti

Bardonecchia - irruzione agenti francesi nel centro Migranti : Farnesina chiede spiegazioni : Italia e Francia sull'orlo di una crisi diplomatica, come non accadeva da anni. E ancora una volta lo scontro si consuma sul tema dell'immigrazione, o meglio sul controllo della frontiera...

Bardonecchia - agenti francesi armati in un centro Migranti - interviene la Farnesina ma Parigi ribatte : "C'è un accordo - tutto legittimo" : Esplode la polemica politica dopo la segnalazione di Rainbow4Africa, l'associazione impegnata ad assistere i profughi che sempre più numerosi scelgono le Alpi nel tentativo di attraversare la frontiera. Gli agenti erano armati ma secondo Parigi c'è un accordo del 1990 che lo permette

