Berlusconi-Salvini-Meloni | Spetta al centrodestra formare il nuovo governo

Di Maio “rompe” con Salvini : «Si decida - con Berlusconi si condanna a irrilevanza» : Il capo politico del Movimento sull’incontro del centrodestra in programma oggi: «Da Arcore non può partire alcun cambiamento ma solo un governo-ammucchiata»

Matteo Salvini - il sondaggio da godere : quanti voti ha rubato a Silvio Berlusconi in un mese : Ai sondaggi i leader politici guardano sempre, anche e soprattutto dopo le elezioni quando in teoria le strategie parlamentari potrebbero avere la precedenza sul gradimento popolare. Ma soprattutto ...

Silvio Berlusconi - il retroscena : 'Le sue due grandi paure' - perché non può mollare Salvini : Un governo a trazione esclusiva Movimento 5 Stelle , magari pure con il Pd al posto della Lega , , è visto come una sciagura politica e finanziaria. E quindi meglio rischiare di andare al governo con ...

Di Maio sfida Salvini : "Quando hai deciso fai uno squillo - l'ammucchiata con Berlusconi non la facciamo" : "Vedo che la Lega ha promesso il cambiamento, ma preferisce tenersi stretto Berlusconi e condannarsi all'irrilevanza. Adesso per completare l'opera, consiglio a Salvini di chiedere l'incarico di Governo al Presidente Mattarella e di dimostrare come possa governare con il 37%. Da noi la grande ammucchiata non avrà un solo voto". Così Luigi Di Maio su facebook. "Quando Salvini vorrà governare per il bene dell'Italia ci faccia ...