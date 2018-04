Centrodestra | vertice ad Arcore | “Unità della coalizione” Ora è ufficiale | Pd in un

ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 aprile 2018) I tre leader diriuniti adhanno ribadito la linea: la coalizione non solo resta unita, ma chiede anche di esprimere il presidente del Consiglio. Che tradotto significa: o il Partito democratico sostiene un governo o si ritorna al voto. A pochi giorni dal primo giro di consultazioni di Sergio Mattarella, continuano i veti incrociati dei partiti. E nello stallo generale emerge chiara la situazione: i 5 stelle non sono disponibili in nessun caso di sedere al tavolo con Silvio Berlusconi e la Lega non intende mollare l’ex Cavaliere. Quindi le strade che rimangono aperte, almeno al momento, sono solo due: o il Partito democratico sceglie di appoggiare un governo a guidao M5s, oppure non ci sarà altra soluzione se non quella di tornare alle urne. La situazione continua ad essere bloccata: da una parte i grillini sul no al leader di Forza Italia sono ...