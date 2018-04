Basket - Nba LeBron trascina Cleveland - colpo Denver. Clippers - Playoff più lontani : WASHINGTON - Tutti in piedi, passa LeBron. Cleveland , 49-30, si prepara all'imminente sfida contro Philadelphia , 48-30, che di fatto mette in palio il terzo posto a Est con una vittoria in rimonta ...

Un breve video gamePlay off-screen mostra la versione Switch di Wolfenstein 2 The New Colossus : Come ormai saprete, Wolfenstein 2 The New Colossus arriverà anche su Nintendo Switch e l'annuncio, insieme a quello di DOOM, è stata una vera sorpresa per tutti i possessori della console ibrida.Al momento non state condivise notizie sulla data di lancio di Wolfenstein 2 The New Colossus per Switch, tuttavia, grazie a un filmato condiviso da US Gamer, possiamo dare un veloce sguardo al gioco.In occasione del PAX East di Boston, infatti, il ...

Play off Serie C - la griglia è da brividi : ecco gli attuali big match : Il campionato di Serie C prosegue tra tanti risultati a sorpresa e ribaltoni in classifica, per un finale di stagione che si prevede rovente. I due esempi più clamorosi delle difficoltà di fine stagione sono quelli di Livorno e Lecce. Entrambe le squadre, dopo essere state al primo posto per gran parte della stagione, hanno avuto un calo spaventoso di rendimento che si rispecchia negli ultimi risultati: i toscani hanno conquistato solo 10 punti ...

L'Italia del curling fallisce l'ingresso nei Play-off : Una doppia sconfitta nella sesta giornata dei Mondiali di Las Vegas chiude le porte dei playoff alL'Italia. La formazione tricolore guidata dal direttore tecnico Marco Mariani e da coach Soren Gran, ...

NBA - Utah distrugge i Clippers - è l'addio ai Playoff per la squadra di Gallinari? : Utah Jazz-L.A. Clippers 117-95 I Clippers erano attesi a lottare con tutte le proprie forze per rimanere aggrappati alle loro ormai sottili chance di playoff ma il racconto della gara persa da L.A. ...

Curling - Mondiali 2018 : l’Italia cede anche agli Stati Uniti e saluta ogni speranza di Playoff : Le speranze dell’Italia di accedere ai playoff dei Mondiali di Las Vegas si sono spente in maniera quasi definitiva. Gli azzurri sono Stati sconfitti per 5-3 dagli Stati Uniti, rivale diretta nella corsa al sesto posto, l’ultimo utile per entrare nella fase finale della competizione. L’Italia è stata sempre costretta ad inseguire nel match, riuscendo però a rispondere colpo su colpo. Negli ultimi due end, però, gli Stati Uniti ...

NBA 2018 : i Nuggets superano i Wolves - si accende la lotta Playoff ad Ovest! Chris Paul salva i Rockets contro i Blazers : Sarà un finale di stagione regolare davvero incadescente ad Ovest. I Denver Nuggets, infatti, superano 100-96 i Minnesota TimberWolves e li agganciano all’ottavo posto nella Conference, rendendo ancor più incerta la griglia playoff a solte tre partite dal termine della regular season. Non basta ai Wolves la tripla di Nemanja Bjelica, che a 2’48” timbra il sorpasso sul 90-93 e sembra dare respiro alle ambizioni playoff degli ospiti, i ...

Fenegrò battuto in casa I Playoff sono più lontani : Dopo una lunga pausa per Pasqua, il Fenegrò torna in campo e viene clamorosamente sconfitto in casa dal Sancolombano nel recupero della 29esima giornata del girone A di Eccellenza. Era considerata una ...

Sodini : «Siamo salvi Ora proviamo i Playoff» : A qualcuno forse è sfuggito, ma noi domenica ci siamo salvati matematicamente. Esattamente un anno fa, in un'intervista Sasà Parrillo parlava di salvezza , ricorda coach Marco Sodini. E la salvezza ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 2018 : vittoria d’autorità per Ragusa in gara-1 contro San Martino : Con l’incontro di stasera si sono chiuse le gare-1 dei quarti di finale dei Playoff di A1 femminile. La Passalacqua Ragusa ha difeso con successo il proprio parquet battendo per 70-59 la Fila San Martino. Una vittoria mai in discussione per le siciliane, che visto il formato ridotto di questa Serie hanno già il match point, da giocare in trasferta mercoledì prossimo. Ragusa dopo 10′ era infatti già avanti 20-8. Un parziale pesante ma ...

Nba - Kyrie Irving non gioca i Playoff con i Celtics : Kyrie Irving non rientrerà nei playoff, anticipa Espn. La point guard dei Celtics lo scorso 24 marzo si era sottoposto ad una procedura chirurgica "minimamente invasiva" al ginocchio sinistro, che lo ...

LIVE Curling - Mondiali 2018 : Italia-Corea del Sud IN DIRETTA. Azzurri a caccia dei Play-off : Corea avanti 4-1 dopo i primi sei End : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Sud, match fondamentale in chiave azzurra nei Mondiali di Curling maschile di Las Vegas (Stati Uniti). Gli Azzurri sfidano gli asiatici per provare a portare a casa una vittoria che potrebbe aprire le porte verso i play-off: il cammino di Mosaner e Retornaz infatti fino ad ora è stato eccezionale, ora serve la ciliegina sulla torta per raggiungere un risultato clamoroso. OASport vi ...

Diretta/ Novara Galatasaray streaming video e tv : la partita di andata (Champions league - Play off a 6) : Diretta Novara Galatasaray: info streaming video e tv. Le azzurre si giocano questa sera l'accesso alla Final Four di Champions league: basterà quanto fatto all'andata?.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 17:50:00 GMT)