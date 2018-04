Pd | Orlando contro tutti Martina scongiura | “No alle conte” L’interlocutore preferito

ilfattoquotidiano

: L’unica cosa rilevante in questo momento è mettere intorno allo stesso tavolo: Renzi, Capigruppo, Martina, Gentilon… - CarloCalenda : L’unica cosa rilevante in questo momento è mettere intorno allo stesso tavolo: Renzi, Capigruppo, Martina, Gentilon… - giusmo1 : (Harakiri collettivo) #Pd, #Orlando contro #Renzi: 'Lasci lavorare Martina o ritiri le dimissioni' - Corriere : Orlando e Cuperlo a Renzi: «Lasci lavorare Martina» No del Pd al dialogo con M5S -

(Di venerdì 6 aprile 2018) Manca tanto così al psicodramma. La pistola dello start, ancora una volta, è stata impugnata da Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio ed ex segretario, ex tante cose ma sempre presente, che continua ad aleggiare come il fantasma di Canterville e continua a muovere pedine, uomini, decisioni. Un comportamento che, in modo quasi inedito, fa irritare pubblicamente il suo principale rivaleprimarie stravinte nel maggio scorso, Andrea, che su Twitter ingaggia un duello con uno dei peones renziani e poi risponde a molte delle obiezioni degli utenti sostenitori dell’ex capo. “Renzi deve decidere” aveva detto in mattinata il ministro della Giustizia: o ritira le dimissioni o lascia guidare il partito a chi ne ha la responsabilità, cioè il reggente Maurizio. Anzaldi lo incalza: vorresti che si ritirasse a vita privata, come Di Maio? No, risponde, ...