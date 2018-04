“Mi è venuto il cancro” Lo ha usato per 30 anni | senza sapere Ogni giorno si lava con

caffeinamagazine

(Di venerdì 6 aprile 2018) Negli Stati Uniti il caso è letteralmente esploso e il fatto che tutto ciò accada dall’altra parte dell’oceano non deve farci pensare che la cosa non ci riguardi. Infatti proseguonososta le cause intentate da malati di tumore che collegano la loro condizione patologia all’uso prolungato di borotalco. Dopo che una giuria di Los Angeles ha condannato la Johnson&Johnson a pagare 417 milioni di dollari a una donna che haperil loro talco e ora è malata di cancro alle ovaie, ora c’è un nuovo maxi rimborso a carico della rinomata marca di talco. Questa volta un tribunale del New Jersey ha riconosciuto a una coppia 37 milioni di dollari di risarcimento d: lui si è ammalato di tumore dopo averla polvere profumata per più di 30. Ebbene, la corte di Middlesex County ha stabilito un risarcimento da 30 milioni di dollari a Stephen Lanzo, più 7 milioni ...