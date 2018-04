Torino | bambina non vaccinata fermata dai vigili urbani all’ingresso dell’asilo

Torino - VIGILI URBANI BLOCCANO BAMBINA NON VACCINATA/ Non entra all’asilo : ira genitori No-Vax a scuola : TORINO, asilo nido: "Non ha fatto i vaccini? Deve stare fuori". I VIGILI URBANI attendono l'arrivo della BAMBINA con i genitori nella scuola dell'infanzia a Torre Pellice.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 12:35:00 GMT)

BEA NASO - "LA BAMBINA DI PIETRA"/ Oggi i funerali : il vescovo di Torino - "grazie a lei tanta carità" : Bea NASO, la BAMBINA di pietra: si sono svolti Oggi i funerali della piccola colpita da una calcificazione ossea. Il messaggio dell'arcivescovo di Torino durante le esequie "colorate".(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 18:35:00 GMT)

Torino : morta la piccola Bea - la “bambina di pietra” : Torino: morta la piccola Bea, la “bambina di pietra” La piccola era affetta da una malattia gravissima che aveva trasformato il suo corpo in una sorta di armatura rigida. Il 6 agosto era morta la madre, Stefania Fiorentino, stroncata da un tumore Continua a leggere L'articolo Torino: morta la piccola Bea, la “bambina di pietra” sembra essere il primo su NewsGo.

Torino - addio a Bea : la ‘bambina di pietra’ - aveva una malattia rara e misteriosa : La piccola Beatrice Naso è morta oggi. La “bambina di pietra”, così veniva soprannominata per via della sua patologia, ha purtroppo concluso la sua lotta. La sua malattia da quando è nata le calcificava le articolazioni rendendo il suo corpo rigido. L’annuncio della morte di Bea, 7 anni, è stato dato dalla zia Sara sulla pagina Facebook Il mondo di Bea, dove in questi anni la sua storia aveva raccolto oltre 200 mila persone che l’hanno seguita a ...