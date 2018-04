Malattie reumatiche | la prevenzione passa anche dalla tavola

meteoweb.eu

: Streptococco/ I consigli dal Bambino Gesù di Roma: i rischi di malattie reumatiche - Il… - TutteLeNotizie : Streptococco/ I consigli dal Bambino Gesù di Roma: i rischi di malattie reumatiche - Il… - TutteLeNotizie : Streptococco/ I consigli dal Bambino Gesù di Roma: i rischi di malattie reumatiche - Il… - TutteLeNotizie : Streptococco/ I consigli dal Bambino Gesù di Roma: i rischi di malattie reumatiche - Il… -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) I giovani dell’Europa del Sud seguono sempre meno la sana ed equilibrata dieta mediterranea, nata proprio in questi Paesi. Lo dimostrano i dati relativi all’obesità e al sovrappeso infantile. Stati che si affacciano sul Mare Nostrum come Malta (maschi: 38% e femmine: 32%), Grecia (maschi: 39% e femmine: 38%), Italia (maschi: 35% e femmine: 23%) e Spagna (maschi: 34% e femmine: 22%) presentano percentuali più alte di nazioni del Nord come Danimarca e Olanda (maschi: 15% e femmine 9%) e Norvegia (maschi: 18% e femmine 9%). La stessa contraddizione si riscontraall’interno del nostro Paese. Nelle Regioni del Mezzogiorno come Campania (19%), Calabria (16%), Molise (15%), Abruzzo (11%), Basilicata e Sicilia (13%) si registrano i dati più alti di obesità tra i bambini. Se non si inverte al più presto questo pericoloso fenomeno, diventa alto il rischio di dover curare, nei prossimi anni, ...