Inzaghi | “rispetto per Salisburgo | non è ai quarti per caso”

calcioweb.eu

: #UEL | #LazioSalisburgo, #Inzaghi: 'C'è rispetto, ma non paura: voglio la semifinale' ? - calciodangolo_ : #UEL | #LazioSalisburgo, #Inzaghi: 'C'è rispetto, ma non paura: voglio la semifinale' ? - NewsCalcio_24 : #UEL | #LazioSalisburgo, #Inzaghi: 'C'è rispetto, ma non paura: voglio la semifinale' ? -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) “Ilè forte, organizzato, imbattuto finora in Europa: è ainon per caso, come noi. Il nostro è un ottimo cammino, vogliamo giocarci le nostre carte al meglio. Abbiamo grande rispetto per i nostri avversari ma nessuno timore”. Così l’allenatore della Lazio Simonealla vigilia del match con il, valido per l’andata deidi Europa League. “L’Europa League è una competizione alla quale teniamo molto, il sostegno dei nostri tifosi sarà fondamentale -aggiungein conferenza stampa-. I miei ragazzi conoscono l’importanza della sfida, si stanno preparando al meglio. Dovremo stare attenti alle loro ripartenze, possono essere pericolose: Ho centrato la semifinale da giocatore e vorrei farlo da tecnico ma serviranno due grandi partite”. Il tecnico biancoceleste non vede la sua squadra stanca ...