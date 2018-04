Serie A Cagliari | Lopez | «Genoa | il risultato è ingiusto»

PRONOSTICI Serie A/ Quote e scommesse : chi la favorita tra Cagliari e Genoa? (recuperi) : PRONOSTICI SERIE A: Quote e scommesse per le partite in programma il 3 e 4 aprile, recuperi della 27^ giornata di SERIE A. Attenzione alla sfida Atalanta-Samdporia. (Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 13:52:00 GMT)

Serie A Genoa-Cagliari - probabili formazioni e tempo reale alle 18.30. Dove vederla in tv : GENOVA - Oggi alle 18.30 si recupera Genoa - Cagliari , gara valevole per la ventisettesima giornata di campionato. Poco tempo per recriminare sul pareggio casalingo con la Spal per il Grifone. Un'...

Recupero Serie A - le probabili formazioni di Atalanta-Sampdoria - Genoa-Cagliari e Udinese-Fiorentina : Recupero Serie A, LE probabili formazioni- Squadre in campo per il Recupero dei match rinviati dopo la tragedia Astori. Sfida per l”Europa tra Atalanta e Sampdoria. Sfida che profuma di salvezza tra Genoa e Cagliari, con i sardi risucchiati nella zona calda della classifica dopo la sconfitta interna contro il Torino. Oggi sarà al volta […] L'articolo Recupero Serie A, le probabili formazioni di Atalanta-Sampdoria, Genoa-Cagliari e ...

Probabili formazioni/ Genoa Cagliari : quote e ultime novità live (Serie A recupero) : Probabili formazioni Genoa Cagliari: quote e ultime novità live sulle mosse di Ballardini e Lopez, i loro titolari per il match di Marassi (recupero Serie A)(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 04:18:00 GMT)

Video/ Cagliari Torino - 0-4 - : highlights e gol della partita - Serie A 30giornata - : Video Cagliari Torino , 0-4, : highlights e gol della partita di Serie A per la 30giornata. Obi chiude il match per i granata all'88'.

Video/ Cagliari Torino (0-4) : highlights e gol della partita (Serie A 30^ giornata) : Video Cagliari Torino (risultato finale 0-4): highlights e gol della partita di Serie A per la 30^ giornata. Ci pensa Obi a chiudere il match per i granata all'88'.(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 09:38:00 GMT)

Serie A Cagliari - Lopez : «Non siamo stati squadra contro il Torino» : Cagliari - Diego Lopez commenta così il poker incassato dal Cagliari : 'Abbiamo fatto un buon primo tempo dove siamo arrivati in porta, avremmo potuto segnare. Eravamo bene in partita, avevo chiesto ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata : tris Inter - "set" Lazio - crollo Cagliari! Diretta gol live score : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, Diretta gol live score della 30^ giornata. In attesa di Juventus Milan, Inter e Lazio si rispondono vincendo, ok anche 'Atalanta sull'Udinese(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 16:49:00 GMT)

Serie A Cagliari - Lopez : «Torino forte. Sau gioca dall'inizio» : Cagliari - Diego Lopez , l'allenatore del Cagliari , scopre qualche carta prima di affrontare il Torino in Sardegna: "Tre titolari sono Ceppitelli, Padoin e Sau...". L'attaccante sardo non gioca dal 1'...

Serie A Cagliari - Lopez rispolvera Sau : «Titolare contro il Torino» : Cagliari - "Tre titolari sono Ceppitelli, Padoin e Sau...". Parola di Diego Lopez , l'allenatore del Cagliari , pronto a sfidare il Torino. Si scalda la punta sarda che non scende in campo dal 1' da ...

Serie A Cagliari - verso il Torino : Cigarini non è ancora pronto : Cagliari - Con il Torino nel mirino, il Cagliari continua a lavorare ad Asseminello. La formazione di Lopez ha svolto una seduta prettamente tattica, chiudendo l'allenamento con un lavoro ...

Bilanci Serie A - Juventus e Napoli ok ma tanti conti in rosso - ‘mossa’ per Torino - Cagliari e Crotone [FOTO] : 1/8 ...

Serie A Cagliari - prosegue il lavoro di recupero per Cigarini : Cagliari - Il Cagliari ha chiuso nella giornata di oggi gli allenamenti della settimana della sosta. Al termine della seduta odierna, infatti, il tecnico Diego Lopez ha concesso al gruppo una domenica ...

Video/ Benevento Cagliari (1-2) : highlights e gol della partita (Serie A 29^ giornata) : Video Benevento Cagliari (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita giocata al Vigorito nella 29^ giornata della Serie A. Sardi salvati da Barella su rigore.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 09:39:00 GMT)