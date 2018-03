Raggi vede Di Maio | più poteri a Roma

Zingaretti vede Raggi in Campidoglio - primo incontro dopo il voto : Il governatore del Lazio Nicola Zingaretti è in Campidoglio per incontrare la sindaca di Roma Virginia Raggi . Questa è la prima riunione tra la prima cittadina del M5S e il presidente della Regione ...

“Un eroe”. A 11 anni vede l’amico in difficoltà e tenta di salvarlo - senza esitare : un dramma toccante che ha commosso il mondo. La storia di un bambino e del suo coRaggio unico - toccante : Morire giovanissimo compiendo un gesto di coraggio incredibile, correndo a salvare una persona in difficoltà senza pensare ai rischi delle sue azioni. Il mondo intero piange la scomparsa di Anthony Perez, 11 anni, un bambino che ha perso la vita a New York nel disperato tentativo di aiutare un amichetto poco più grande di lui che era precipitato in uno stagno ghiacciato del Queens. Anthony e Juan Umpierrez nel pomeriggio stavano giocando ...