Astronomia | la meravigliosa vista di una nascita di stelle catturata da Hubble

Astronomia : la rete interna di formazione stellare nella Nebulosa di Orione catturata in una meravigliosa immagine del telescopio ALMA : Questa spettacolare e insolita immagine mostra parti della famosa Nebulosa di Orione , una regione di formazione stellare che si trova a circa 1.350 anni luce dalla Terra. L’ immagine combina un mosaico di immagini a lunghezza d’onda millimetrica dell’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array ( ALMA ) e del telescopio IRAM da 30 metri, mostrate in rosso, con una vista a infrarossi dello strumento HAWK-I sul Very Large Telescope dell’ESO, mostrate ...

Astronomia : bellezza - grazia e mistero per la meravigliosa galassia a spirale NGC 3344 catturata in un’immagine di Hubble : bellezza, grazia e mistero sono le 3 qualità principali di NGC 3344, una magnifica galassia a spirale, catturata in un’immagine scattata dall’Hubble Space Telescope di NASA/ESA. In questa immagine la galassia è osservata da una prospettiva frontale, che permette agli astronomi uno sguardo approfondito della sua struttura elegante e intricata. A circa 20 milioni di anni luce di distanza nella costellazione del Leone Minore, NGC 3344 è la metà ...