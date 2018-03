Accordo di non belligeranza tra Di Maio e Salvini sui temi economici nell' attesa delle

Governo - Salvini : “Si parte dalla coalizione di centrodestra e dal programma. Senza Accordo non tiro a campare” : “accordo con Di Maio? Al di là dei nomi che appassionano tanto i giornalisti ma meno gli italiani credo che siano le cose da fare quelle su cui vedere se c’è un punto di incontro o no. Forza Italia non è d’accordo? Si parte dal programma e dalla coalizione del centrodestra, ne parleremo prima tra alleati e poi con gli altri. Convergenza su terzo nome? Non è una battaglia di nomi. Io sono pronto, ma non sono venuto al mondo 45 ...

Accordo M5S-Lega - i malumori della base : "Dov'è il reddito di cittadinanza? Di Maio non tradisca le attese di chi l'ha votato : Il MoVimento fondato da Grillo "ha promesso lavoro, reddito di cittadinanza, riduzione dei costi della politica e lotta alla criminalità organizzata. Al Nord interessa la difesa dei diritti acquisiti,...

Governo - Salvini : 'Accordo con M5s? Non escludo nulla' - : Il leader della Lega su una possibile intesa con i pentastellati: "Possibile lavorare insieme, però su un programma di centrodestra". Berlusconi: "Nostra coalizione ha vinto, i 5 Stelle sono arrivati ...

Il caos nel centrodestra fa saltare l'Accordo Lotti-Gianni Letta. E Renzi teme l'intesa tra M5s e i non renziani del Pd : "Tocca a loro, punto. Tocca a loro. Lo dico dal 5 marzo", va ripetendo Matteo Renzi in Transatlantico al Senato. La guerra interna al centrodestra colpisce al cuore l'accordo stretto tra Luca Lotti e Gianni Letta sul nome di Paolo Romani alla presidenza del Senato. Con il candidato di Forza Italia silurato dalla Lega crolla anche l'astensione tecnica decisa dal Pd per aiutarlo. E ora? Ora è tutto un gran caos. Ma per Renzi il Pd deve ...

Parlamento - fumata nera non c è Accordo sulle presidenze. A vuoto le prime due votazioni : Politica Presidenti, Parlamento bloccato. Fi insiste su Romani. Ma la Lega: "No, votiamo Bernini" di SILVIO BUZZANCA

Elezioni dei presidenti della Camera - non c’è l’Accordo : cosa succede adesso : Ancora nessun accordo tra le forze politiche sull'elezione dei presidenti delle due Camere: prevalgono le schede bianche. cosa succede adesso? Ci aspetta una serata e una notte di lunghe trattative. Ecco quali sono tutte le ipotesi in campo e quando sapremo chi saranno i nuovi presidenti di Camera e Senato.Continua a leggere

Parlamento - fumata nera non c è Accordo sulle presidenze. Napolitano 'Partito che ha guidato 3 esecutivi è stato respinto da elettori' : Politica Parlamento bloccato sulle presidenze. Salvini: "Sbagliato porre veti ma anche bloccarsi su un nome" di SILVIO BUZZANCA

Camere - Guerini (Pd) : “Tocca ai vincitori fare una proposta - Accordo che hanno costruito in questi giorni non tiene” : “L’accordo che hanno costruito in questi giorni non tiene. La proposta tocca a chi ha vinto le elezioni, il Pd oggi va verso la scheda bianca”. Così il deputato dem Lorenzo Guerini, prima della riunione del gruppo Pd, in merito allo stallo sull’elezione dei presidenti di Camera e Senato, a poche ore dalle prime votazioni. L'articolo Camere, Guerini (Pd): “Tocca ai vincitori fare una proposta, accordo che hanno ...

M5S e Lega - niente Accordo sulle Camere : 'Di Maio non vuole Romani' E il Pd vuole azzerare tutto : Cinquestelle e centrodestra al rush finale per definire un accordo stabile sui prossimi presidenti delle Camere . Luigi Di Maio ha rinviato l'assemblea plenaria con i parlamentari penstastellati ...

