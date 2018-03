TV | Rai Storia | a “La croce e la spada” Sant’Ambrogio e Milano

TV - Rai Storia : a “Il giorno e la Storia” il ricordo di Jonas Salk : Sessantacinque anni fa, il 26 marzo 1953, l’americano Jonas Salk annuncia la scoperta del vaccino contro il virus che provoca la poliomielite. Un annuncio che avviene durante una delle più gravi epidemie che abbiano mai colpito Europa, Asia e Stati Uniti. Lo ricorda “Il giorno e la Storia”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 26 marzo a mezzanotte, e in replica alle 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e 20.10 su Rai Storia. Due anni dopo la ...

TV - Rai Storia : a “Mille Papaveri Rossi” il ritratto di Goebbels - ministro delle propaganda nazista : L’uomo che ha plasmato le parole, le immagini e i suoni della Germania nazista: Joseph Goebbels. Uno dei gerarchi nazisti più in vista e capace di controllare informazione e vita culturale di un intero Paese. Lo racconta il documentario “Goebbels: ministro della propaganda”, in onda domenica 25 marzo alle 14.50 su Rai Storia per “Mille Papaveri Rossi”. E’ il ritratto di un uomo che giurò fedeltà a Hitler fin dai primi momenti e non se ne separò ...

Elser - 13 minuti che non cambiarono la storia - Rai3/ K.Schüttler nel cast : info streaming (oggi - 22 marzo) : Elser - 13 minuti che non cambiarono la storia, il film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 22 marzo 2018. Nel cast: Katharina Schüttler e Christian Friedel, alla regia Oliver Hirschbiegel,(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 20:22:00 GMT)

Anas : un documentario Rai racconta 90 anni di storia : È stato presentato questa mattina in anteprima a Roma dal presidente di Anas Ennio Cascetta, presso la Casa del Cinema, il documentario dal titolo “Strade – 90 anni di storia italiana” realizzato da Rai Cultura in collaborazione con Anas (Gruppo FS Italiane). Insieme al presidente di Rai Com, Roberto Nepote, e al vicedirettore responsabile di Rai storia, Giuseppe Giannotti, erano presenti all’anteprima anche la regista Sabrina Salvatorelli, gli ...

Anas : ‘Strade – 90 anni di storia italiana’ - il racconto in documentario Rai : Roma, 20 mar. (AdnKronos) – Corrono sulle strade 90 anni di storia italiana. Dalla fine degli anni ’20, in piena epoca fascista, a quelli della seconda guerra mondiale, dalla ricostruzione e dal miracolo economico ai nostri giorni, tappa dopo tappa, il cammino dell’Anas si è snodato e intrecciato con gli avvenimenti più importanti che hanno segnato lo sviluppo del Paese. E a ripercorrerle è ora il documentario dal titolo ...

Meghan Markle e Harry : tRailer di Royal Romance - il film sulla loro storia d'amore : Leggo. Si avvicina sempre di più il 19 maggio, data nella quale si terrà il matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle, e i tabloid e portali online si sono già...

TV - Rai Storia : a “Cronache dall’Antichità” pagine di storia greca : I Trecento spartani alle Termopili e la sconfitta degli ateniesi a Siracusa: due eventi che inquadrano il V secolo a.C., il secolo d’oro delle città-stato greche, il secolo del teatro, della filosofia, dello sviluppo della democrazia, ma anche il secolo del tramonto consumato nella guerra tra Sparta e Atene. Li racconta Cristoforo Gorno nel nuovo appuntamento con “Cronache dall’Antichità. Dal Mito alla storia”, in onda lunedì 19 marzo alle ...

Diretta Milano-Sanremo 2018/ Streaming video Rai : Vincenzo Nibali vincitore - lo Squalo è nella storia! : Diretta Milano Sanremo 2018: info tv e Streaming video, percorso e vincitore. Dopo il successo della Due Mari Kwiatkowski si confermerà ancora al traguardo?.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 17:29:00 GMT)

Lo straordinario racconto “Palazzo vecchio : una storia di arte e potere” in prima tv su Rai3 : Simbolo della grandezza della città di Firenze, Palazzo vecchio e` uno dei monumenti più iconici al mondo, ma soprattutto una delle testimonianze più luminose di come potere e arte siano indissolubilmente legate tra loro.Lo straordinario museo – che fu sede della Signoria, del Ducato di Firenze, del Parlamento del Regno d’Italia e tuttora sede del Comune di Firenze – è protagonista della suggestiva ricostruzione con animo documentaristico ...