Formula 1 | il Gp di Melbourne in diretta tv e streaming

Stanotte il via alla Formula Uno con le libere di Melbourne : Si parte, come sempre negli ultimi anni, con il circuito australiano di Melbourne. A differenza di altre piste, l'esordio ha regalato spesso nomi nuovi e non sempre a vincere è stato il favorito numero uno per la lotta al mondiale. Basti pensare che negli ultimi 6 anni sono stati ben cinque i piloti vincenti: due volte Rosberg, Hamilton, Vettel, Raikkonen e Button. Michael Schumacher è colui che ha vinto di più in Australia con 4 successi; ...

Pronostico Formula 1/ Gran Premio d’Australia 2018 Melbourne : il punto di Giancarlo Minardi (esclusiva) : Pronostico Formula 1: intervista esclusiva a Giancarlo Minardi in vista del Gran Premio d'Australia 2018 a Melbourne e più in generale sul nuovo Mondiale che sta cominciando(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 00:33:00 GMT)

Formula 1 - Lewis Hamilton e Sebastian Vettel/ Chi sarà il più veloce fra i due a Melbourne? : Formula 1, Lewis Hamilton a Vettel: “Non sono ancora al top”. Parte la corsa al Mondiale. Inizia questo weekend il campionato del mondo 2018 di Formula 1, si scaldano i motori…(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 13:59:00 GMT)

Formula 1 GP Australia 2018 : orari diretta tv - gara di Melbourne in chiaro? : La diretta tv sarà in esclusiva su Sky Sport , streaming su Sky Go, . La visione in chiaro non sarà disponibile e su TV8 si potrà vedere la differita alle ore 21.00. I piloti saranno chiamati a ...