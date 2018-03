“Mia sorella Elisabetta presidente del Senato | un tipo deciso fin da bambina” 

Al Bano Carrisi e Romina Power/ Taryn attacca : “Mia sorella se ne è fregata di me - mi ha umiliata dicendo...” : Al Bano Carrisi , lontano sia da Loredana Lecciso che da Romina Power , prosegue il suo viaggio in Australia ma Taryn Power va all'attacco della sorella , solo business nei suoi gesti?(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 15:50:00 GMT)

Bella Hadid e la lotta contro la timidezza : “Mia sorella è estroversa - io tremavo a ogni intervista” : Bella Hadid si è aperta sulle difficoltà di superare la timidezza e di parlare in pubblico. La modella, che è appena stata a Milano per la Fashion Week e adesso si trova a Parigi, ha fatto un’apparizione nel programma condotto da sua madre Yolanda “Making a Model” che, come suggerisce il titolo, recluta aspiranti modelle per un bootcamp intensivo. Parlando con una delle concorrenti dello show che raccontava di soffrire di ...