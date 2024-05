Dimarco - il fastidio muscolare fa parte del passato | valutazioni per Frosinone-Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Federicoha recuperato al 100% dopo l’affaticamento al polpaccio che lo aveva costretto ai box per le partite contro Torino prima e Sassuolo poi. Anche oggi l’esterno sinistro si è allenato al meglio ed è pronto perSUPERATO – Mentre per Francesco Acerbi è ancora presente il problema pubalgia, per Federicoilal polpaccio è acqua passata. Anche oggi, infatti, l’esterno sinistro si è allenato insieme ai compagni, nella preparazione che porta a, in programma venerdì sera. Adesso lepassano, naturalmente, a Simone Inzaghi. Che dovrà decidere se rischiare il giocatore, o se lasciarlo ancora a riposo e concedere minuti a Carlos Augusto. Federico ...